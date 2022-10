In Erinnerungen geschwelgt

Seckach. Mit einem Sektempfang in der Seckachtalschule starteten die Schulkameraden des Jahrgangs 1952 ihr Klassentreffen 55 Jahre nach ihrem Schulabschluss. Diese Klasse war der zweite Jahrgang in diesem Gebäude, das noch kurz vor der Pandemie saniert, erweitert und modernisiert worden ist. Fast alle noch lebenden der einst rund 25 Schulfreunde waren angereist, nicht einmal die Strecke von Berlin und der Schweiz konnte sie abhalten, der Einladung von Monika Schmidt, Katharina Metz, Gerhard Bundschuh und Dieter Aumüller zu folgen.

Unter der fachkundigen Führung von Rektorin Claudia Hampe erkundeten die ehemaligen Schüler ihr Schulhaus eineinhalb Stunden neu. Ganz begeistert zeigten sich die Ehemaligen von dem freundlich umgebauten Schulhaus und den vielfältigen Möglichkeiten. Neben einigen Streichen aus der eigenen Schulzeit erinnerten sich die „70er“ auch an ihre alte Aula, die ihnen beim Rundgang als Klassenzimmer diente, ebenso wie an das ehemalige Lehrerzimmer mit Parkettboden aber auch an das alte Schwimmbad, das zum Atelier umfunktioniert ist.

Mit einem Blumenstrauß bedankte sich der Jahrgang bei Rektorin Hampe und besuchte anschließend die drei bereits verstorbenen Klassenkameraden auf dem Friedhof, bevor die Gruppe bei Kaffee und Kuchen in der Seeterrasse Eberstadt ausgiebig in Erinnerungen schwelgte, sich auf den neuesten gegenseitigen Status brachte und das nächste Treffen in fünf Jahren plante. L.M.