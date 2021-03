Großeicholzheim. Am Donnerstag feiert Herbert Hodel, überregional bekannt als „Adventure-Herry“ in Großeicholzheim seinen 65. Geburtstag, und das entsprechend seinem Lebensmotto: „Lieber einen Tag als Tiger gelebt, als 1000 Jahre als Schaf.“ Dementsprechend wird er seine große Feier nachholen, sobald es eben möglich ist.

Ehrenamtlich tätig

AdUnit urban-intext1

Der Jubilar war neben seiner Schichtarbeit in der Seckacher Firma Hilite ehrenamtlich 20 Jahre lang Mitglied im Seckacher Gemeinderat sowie viele Jahre im Ortschaftsgremium von Großeicholzheim. Doch nach so langer Zeit in der Kommunalpolitik ist er der Meinung, dass die Jugend neue Ideen und frischen Schwung in die Entscheidungen bringen sollte.

„Adventure-Herry“ wird am Donnerstag 65. Jahre alt. © Liane Merkle

Sportliche Betätigung hatte für Herbert Hodel seit je her größte Priorität, und so spielte er so lange wie möglich in seinen Heimatverein SV Großeicholzheim Fußball. Die Kickschuhe wurden noch bis zum 50. Geburtstag geschnürt. Dabei spielte er immer hart, aber das „Fair Play“ ist Teil seiner Dna.

Darüber hinaus sind die Berge seine große Passion und die besteigt er auch mit 65 Jahren noch. Er hat alle sieben Alpenländer besucht und dort die schönsten und höchsten Berge bestiegen. Ein besonderer Höhepunkt war die Besteigung des Matterhorns in der Schweiz. Stolz ist er auf seine Freundschaft mit dem bekannten Extrembergsteiger Hans Kammerlander, mit dem er einige Bergtouren machete und dabei auch die 24-Stunden-Wanderung kennenlernte.

AdUnit urban-intext2

Diese Idee nahm er gerne mit in den Odenwald und organisierte mit Unterstützung von Bürgermeister Thomas Ludwig und zahlreichen Helfern des SV Großeicholzheim bisher sechs dieser absoluten Extremtouren, die sich rasch steigender Beliebtheit erfreuten. Und das, obwohl sich jede Tour aus über 100 Kilometern anspruchsvoller Wanderstrecke und vielen Höhenmetern zusammensetzte.

Gruppenführungen gemacht

Zudem führte „Adventure-Herry“ die unterschiedlichsten Wandergruppen auf viele weitere abenteuerlichen Strecken, manchmal auch auf speziellen Touren nachts. Suchtgefahr besteht dabei nach seinen Angaben auf dem herrlichen Neckarsteig, den er streckenweise schon mehrfach, zweimal sogar nonstop (immerhin 127 km sowie knapp 3100 Höhenmeter) mit Gruppen erwandert hat.

AdUnit urban-intext3

Corona bremste Hodel zwar aus, aber wenn wieder gefahrlos gewandert werden kann, wird er weitere anspruchsvolle und manchmal auch „harte Wanderungen“ anbieten. Er hat neben seinen sportlichen Leidenschaften und als Weltenbummler mit seiner Ehefrau Ute 1990 eine Partnerschaft mit Los Callas /El Salvador ins Leben gerufen. Vergangenen Dezemberfeierten sie das 30-jährige Bestehen dieser Partnerschaft in der Kirche in Großeicholzheim.

AdUnit urban-intext4

Weiter bewies er sein soziales Engagement mit zahlreichen ehrenamtlichen Führungen im Rahmen des Seckacher Ferienprogramms, mit Firmlingen oder auch in mittlerweile über 100 Blutspenden. Besonders stolz ist der Jubilar auf seine zwei Kinder mit Familien. Mit seinem Enkel Jannis zusammen zu sein, ist sein größtes Glück.

Herzensverein 1. FC Köln

Die einzige Sorge neben der Corona-Pandemie bereitet ihm sein Lieblingsverein, der 1. FC Köln. Mit seinen Kölnern verbindet ihn der immer wieder zutreffende Spruch „Et kütt wie et kütt“. Und wie die Kölner Frohnaturen ist er absoluter Optimist und hat nach Aussage seiner Ehefrau Ute noch sehr viele verrückte Ideen im Kopf. L.M.