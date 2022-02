In 25 Jahren viel für den Hochwasserschutz getan

Seckach. Ein Jubiläum kann gefeiert werden: Seit 25 Jahren gibt es den Zweckverband „Hochwasserschutz Einzugsbereich Seckach/Kirnau“.

Die Hochwasserereignisse scheinen sich zu mehren, und bereits am vierten Tag des neuen Jahres waren in mehreren Bundesländern nach intensiven Regenfällen, die auf einen mit Feuchtigkeit gesättigten Boden trafen, laut Messungen wieder ein Hochwasserereignis zu erleben, das im Schnitt alle zwei- bis fünf Jahre vorkommt. So auch im Bauland mit seinen größten Gewässern Kirnau und Seckach.

Der Zweckverband „Hochwasserschutz Einzugsbereich Seckach/Kirnau“ ist maßgeblich verantwortlich, dass die Bürger in dieser Region mit Schutzanlagen gesegnet sind, die dafür sorgen, dass Hochwässer bis zu einem gewissen Ausmaß im Allgemeinen keine Schäden mehr anrichten. Dennoch darf man nicht vergessen, dass es in Einzelfällen zu örtlichen Spitzen kommen kann, und zwar vor allem, wenn sich die Regenwolken bei relativer Windstille über kleinen Flächen ausregnen.

Bürgermeister Thomas Ludwig betont, dass es einen absoluten Hochwasserschutz niemals geben wird. „Falls es nämlich zu einem Hochwasser mit einer zum Beispiel 200-, 500- oder 1000-jährigen Häufigkeit kommt, kann dieses von keinem Bauwerk mehr beherrscht werden, die Katastrophenbilder der letzten Jahre sind hinlänglich bekannt“, er erinnert an Ahrtal, Elbe, oder Oder.

Er erinnert, dass die Pflicht zum Eigenschutz für alle Grundstücks- und Immobilienbesitzer oberste Priorität einnehmen müsse. Beginnend bei der Auswahl des Bauplatzes, über die Frage, wie die Untergeschosse eingerichtet werden und endend bei der Anschaffung eigener Ausstattungsgegenstände und Gerätschaften wie Sandsäcke und Pumpen. Die öffentlichen Hilfskräfte von Freiwilliger Feuerwehr oder THW können im privaten Bereich jedenfalls nur dann eine Alternative sein, wenn all diese Möglichkeiten zur Eigenvorsorge bereits ausgeschöpft seien.

Nicht ohne Stolz ging Bürgermeister Ludwig auf die Geschichte des Zweckverbands „Hochwasserschutz Einzugsbereich Seckach/ Kirnau“ ein, der in diesem Jahr auf sein 25-jähriges Bestehen zurückblicken kann. Auslöser für seine Gründung waren die Jahrhunderthochwasser im Dezember 1993 und im Januar 1995, die in den Tallagen für Millionenschäden gesorgt hatten. Betroffen waren vor allem Wohnhäuser und Gewerbebetriebe, die Verzweiflung war groß.

Gemeinsamer Schutz

Um der gehäuften Wiederkehr solcher Ereignisse wirksam entgegentreten zu können, ergriff Ekkehard Brand als damaliger Bürgermeister von Seckach die Initiative und ging auf seine Amtskollegen im Einzugsgebiet zu. Die Idee bestand darin, künftig gemeinsam einen gebietlichen Hochwasserschutz sicherzustellen. In der Folgezeit wurde unter Vorsitz des Vizepräsidenten des Regierungspräsidiums Karlsruhe, Dr. Johannes Scheuer, eine fachübergreifende Arbeitsgruppe gebildet und beim Ingenieurbüro Wald+Corbe aus Hügelsheim eine Flussgebietsuntersuchung in Auftrag gegeben. Nach Abwägung aller Aspekte entstand in Übereinkunft mit den Fachbehörden der Landratsämter ein ökologisch und ökonomisch ausgewogenes Bauprogramm aus überörtlich wirkenden Hochwasserrückhaltebecken (HRB) und ergänzenden Maßnahmen in den Ortslagen.

Als Schutzziel wurde definiert, ein rechnerisch alle 100 Jahre vorkommendes Hochwasserereignis oder eines wie 1993 (wenn es größere Ausmaße hatte) schadensfrei durch alle im Zusammenhang bebauten Ortslagen leiten zu wollen. „Das entspricht im Übrigen auch den landesweiten Vorgaben.“

Alle Flächen außerhalb der Ortsetter sind nicht geschützt, denn sie werden im Ernstfall als Retentionsraum benötigt, um den Wasserstand in den Fließgewässern abzusenken. Der 12. Mai 1997 war der offizielle Gründungstag des Zweckverbandes. Mitglieder wurden die Städte Adelsheim, Buchen, Möckmühl und Osterburken sowie die Gemeinden Ahorn, Roigheim, Rosenberg und Seckach, in dessen Rathaus sich auch der Sitz der Verbandsverwaltung befindet. Das Verbandsgebiet erstreckt sich also über acht Kommunen in drei Landkreisen und zwei Regierungsbezirken.

„Die Gründung kann durchaus als ein kommunalpolitisches Meisterstück bezeichnet werden, denn bei aller sachlichen Notwendigkeit musste in den Gremien und in der Öffentlichkeit schon um Verständnis dafür geworben werden, dass da eine neue Aufgabe auf die Kommunen zukam, die mit nicht unerheblichen zusätzlichen Kosten verbunden ist.“

Mit dem Hochwasserrückhaltebecken (HRB) 26 (Sindolsheim/ Kirnau), dem HRB 42 (Osterburken/ Kirnau) und dem HRB 59 (Rinschheim/ Rinschbach) wurden bereits 2000 die ersten drei Becken in Betrieb genommen. Bis zum Jahre 2014 waren alle 16 überörtlich wirkenden Schutzanlagen errichtet, zuletzt das HRB 53 Adelsheim/ Kirnau. Die Investitionssumme belief sich auf rund 30 Millionen Euro, welche nur dank umfangreicher Fördermittel des Landes Baden-Württemberg und der Europäischen Union aufgebracht werden konnten.

Überaus hilfreich war aber auch die Unterstützung durch die Flurneuordnungsverwaltung, welche für alle Beckenstandorte Zweckverfahren anordnete und die Grunderwerbsverhandlungen führte. Die örtlichen Maßnahmen sind bisher gut zur Hälfte realisiert. Der langsamere Fortschritt hat seine Ursache in mitunter schwierigen Grundstücksverhandlungen und außerdem stehen die Maßnahmen oftmals im Kontext mit anderen kommunalen Vorhaben zur Umgestaltung und Aufwertung innerörtlicher Quartiere.

Die vergangenen Jahrzehnte haben im Kontext mit dem Klimawandel eine sich stetig steigernde Dauer und Intensität der Regenereignisse mit sich gebracht. Um das genannte Schutzziel nicht aus den Augen zu verlieren, hat der Zweckverband sein Schutzkonzept daher schon zweimal überarbeitet und Nachjustierungen vorgenommen. Sichtbarstes Resultat dieser Fortschreibungen ist die geplante Erweiterung des HRB 26 Sindolsheim/Kirnau – die Bauarbeiten hierfür sollen im nächsten Jahr beginnen.

Doch die Hochphase der Neubaumaßnahmen ist definitiv abgeschlossen. Der Zweckverband hat sich schon längst von einer „bauenden“ zu einer „unterhaltenden“ Organisation gewandelt. Neben den Stadtwerken Buchen, die schon seit 2000 als überaus verlässlicher Partner mit den Aufgaben der Betriebsführung betraut sind, war es deshalb erforderlich, auch in der Verbandsverwaltung selbst die Stelle eines Technischen Leiters einzurichten.

Erster Stelleninhaber war von 2015 bis Ende 2019 Dr. Wolfgang Hauck. Der vormalige Beigeordnete der Stadt Buchen war hierfür aufgrund seiner langjährigen beruflichen Expertise im Bereich Wasserbau für diese Aufgabe geradezu prädestiniert. Im August 2019 wurde in andro Frank aus Seckach ein junger Ingenieur als sein Nachfolger auf diese Aufgabe vorbereitet. Nach zweieinhalbjähriger Tätigkeit, während welcher er wertvolle erste Berufspraxis sammele, wendet sich Frank nunmehr einer neuen beruflichen Herausforderung im Hochbau zu, weshalb die erneute Ausschreibung der Stelle erforderlich war.

Im Ergebnis fand der Zweckverband mit Bautechniker Jörg Kettemann aus Schlierstadt zeitnah einen kompetenten Nachfolger, der dieser Tage für einen nahtlosen Übergang sorgte. Kettemann bringt langjährige Erfahrungen im Hoch- und Tiefbau mit; zuletzt war er in den Bauämtern der Städte Heilbronn und Walldürn beschäftigt. Im Rahmen eines Vor-Ort-Termins am HRB 129 Adelsheim/Seckach dankte Verbandsvorsitzender Bürgermeister Thomas Ludwig dem scheidenden Technischen Leiter Sandro Frank für seine engagierte Arbeit und wünschte auch dem Nachfolger Jörg Kettemann viel Freude bei seiner Arbeit für den technischen Hochwasserschutz und damit den Schutz von Hab und Gut sowie Leib und Leben der Menschen im Einzugsgebiet von Seckach und Kirnau. L.M.