Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In Großeicholzheim - Lukas Mißler schreibt Bachelorarbeit über die Geschichte des Dorfes in den 1930er Jahren / In den Archiven vor Ort fündig geworden Immer brauner war absolut kein Einzelfall

Lukas Mißler, der aus Großeicholzheim kommt, hat seine Bachelorarbeit bei den Historikern über die 1930er Jahre in seinem Heimatdorf geschrieben. Diese mikrohistorische Perspektive ist in solchen Arbeiten eher selten. © Daniela Käflein