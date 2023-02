Hubschrauber bei Unfall bei Seckach im Einsatz

Seckach. Zwei Personen waren nach einem Unfall am Dienstagmorgen bei Seckach in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Ein 27-jähriger BMW-Fahrer war gegen 8 Uhr auf der Landesstraße 519 von Seckach in Richtung Zimmern unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 23-jährige Opel-Lenkerin die Landesstraße in entgegengesetzter Richtung und kam aus ungeklärter Ursache vermutlich nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die Pkw-Lenker erlitten durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und mussten durch die Feuerwehren Seckach und Zimmern aus ihren Pkws geborgen werden. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 27-Jährige kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und die Schutzplanke wurde beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 40 000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Autos bis circa 10.30 Uhr voll gesperrt werden.

