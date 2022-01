Homepage bietet viel Informatives

Seckach. Lange Zeit war es sehr ruhig um den Heimatverein Seckach, doch dieser Schein trügt, denn „im Hintergrund“ wurde vom Vorstand eine Menge auf die Beine gestellt, was eigentlich beim 50-Jahr-Jubiläum im vergangenen Jahr für angemessene Feierlichkeit sorgen sollte. Doch wie in zahlreichen anderen Fällen auch, mussten größere Feierlichkeiten coronabedingt unterbleiben. Da unsicher ist, wann man wieder mit etwas mehr Normalität rechnen könne, und der Heimatverein Seckach endlich wieder Präsenz zeigen möchte, verkündete der Vorsitzende Thomas Ludwig mit Stolz, dass der Verein sich der Moderne angeschlossen hat und dieser Tage für das WorldWideWeb erstmals eine vereinseigene Homepage freischalten wird.

Den entsprechenden Beschluss hatte der Vorstand bereits im Februar 2020 gefasst, doch pandemiebedingt verzögerte sich dann die Fertigstellung. Die neuen Seiten des Heimatvereins informieren unter der Adresse https://www.heimatverein-seckach.de/ zunächst über den Verein selbst – Vereinsgeschichte oder Vorstand – und stellen die Gemeinde Seckach mit allen Ortsteilen vor. Daneben gibt es eine Rubrik mit historischen Beiträgen, die künftig stetig anwachsen soll. Auf dieser Homepage gibt es unter anderem eine Abteilung „Historisches“ und dort wiederum eine Unterrubrik „Erkennen Sie die Personen?“ - Ein Foto dazu ist dem Artikel beigefügt. Weiter sind etwa zwei vom ersten Vorsitzenden Thomas Ludwig verfasste Beiträge über die Maul- und Klauenseuche 1937/ 38 und zum Gedenken an die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den Ostgebieten 1946 darin enthalten.

Als Glanzstücke der Homepage sieht Ludwig die jetzt erstmals komplett online verfügbaren 38 Ausgaben des Seckacher Heimatheftes. Die „grünen Hefte“ erschienen von 1972 bis 2013 und stellen bis heute viel gefragte Nachschlagewerke dar. Ermöglicht wurde dieses Angebot durch den unermüdlichen Einsatz von Markus Dollinger und Dominik Riedling, die sich auf Bitten des zweiten Vorsitzenden Martin Müller in wochenlanger Fleißarbeit der Digitalisierung der Hefte annahmen. Schließlich erklärte sich Reinhard Eckl bereit, die Internetseite einzurichten und zu gestalten. Er war bereits im Rahmen seiner früheren beruflichen Tätigkeit über viele Jahre für den Internetauftritt der Gemeinde Seckach verantwortlich und hat seither zahlreiche Homepages weiterer Vereine im Gemeindegebiet aufgebaut.

„Auch der Heimatverein ist äußerst dankbar dafür, auf sein umfassendes Wissen und seine langjährige Erfahrung zurückgreifen zu können“, so Ludwig. Alle Akteure hätten dankenswerterweise ausschließlich ehrenamtlich am Zustandekommen der Seite gearbeitet, dankte Ludwig allen Mitarbeitern. Nicht zuletzt allen auswärts lebenden Seckacher werde der Kontakt zu ihrer alten Heimat damit erleichtert. Und sollten sich die Leser durch die Homepage animiert fühlen, aktiv im Heimatverein mitwirken zu wollen, so seien sie willkommen, sich bei einem der Vorstandsmitglieder zu melden. L.M.