Haushaltslage ist wesentlich entspannter

Seckach. „Nachdem die Haushaltsplanung für 2021 noch von Corona-bedingten Ertragsausfällen geprägt war, stellt sich die aktuelle Haushaltslage wesentlich entspannter dar“. So der erfreuliche Tenor von Bürgermeister Thomas Ludwig zu den Vorlagen von Rechnungsamtsleiter André Kordmann im Rahmen der Gemeinderatssitzung in der Seckachtalhalle.

In Anlehnung an die kürzlich stattgefundene Klausurtagung ging es hierbei um die Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 sowie die Finanzplanung bis 2025 mit Investitionsprogramm. Im Gesamtergebnishaushalt 2022, so die Haushaltsvorlage, stehen den ordentlichen Erträgen von 9 533 800 Euro Aufwendungen von 9 345 600 Euro gegenüber wodurch sich ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von 188 200 Euro ergibt. Gegenüber der Vorjahresplanung wird mit teilweise deutlich steigenden Erträgen bei den Steuern (Gewerbesteuer: plus 200 000 Euro; Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 172 600 Euro), den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft: 464 100 Euro; Kommunale Investitionspauschale: 89 700 Euro) sowie den öffentlichen Entgelten (66 700 Euro) und den privatrechtlichen Entgelten (57 800 Euro) gerechnet. Hinzu komme noch eine Entlastung bei der Kreisumlage mit einem Minus von 71 400 Euro.

Demgegenüber erhöhen sich aber die Personalaufwendungen (plus 142 900 Euro), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ( 337 800 Euro) sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (59 700 Euro). Der Gesamtfinanzhaushalt der Gemeinde sieht für das laufende Jahr Einzahlungen von 10 311 600 Euro und Auszahlungen von 12 877 300 Euro vor, wodurch die vorhandene Liquidität von 4,564 Millionen Euro auf etwa 1,998 Millionen abnimmt.

Investitions-Schwerpunkte

Wie Bürgermeister Ludwig weiter mitteilte, verbleiben nach Abzug der Kredittilgungen Nettoinvestitionsmittel von rund 412 600 Euro. Als Schwerpunkte der Investitionen sieht man die Bereiche der Abwasserbeseitigung mit unter anderem der Kanalisation Seckacher/Schefflenzer Straße, Kanalisation Eicholzheimer Straße, Phosphorelimination Kläranlage in Seckach und die Nachrüstung der Messtechnik im Regenüberlaufbecken. Für den Grunderwerb im geplanten Baugebiet „Steinigäcker-Gänsberg II“ in Seckach stehen im Haushalt 850 000 Euro bereit. Rechnungsamtsleiter Kordmann: „Eine Kreditaufnahme sieht die Haushaltsplanung 2022 nicht vor“. Durch die Tilgungen reduziere sich der Schuldenstand auf 1 743 231 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1188 Euro entspreche.

Weitere Investitionsschwerpunkte in den kommenden Haushaltsjahren seien nach wie vor der geplante Neubau einer Kindertagesstätte im Ortsteil Seckach. Daneben enthält das Investitionsprogramm unter anderem weitere Baugebietserschließungen in den Ortsteilen Großeicholzheim und Zimmern sowie den Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße „Großeicholzheim – Bannholzsiedlung“. Die Erschließung des Baugebiets „Steinigäcker-Gänsberg II“ sei aufgrund der Größe und des damit verbundenen Finanzierungsvolumens außerhalb des Haushalts über einen Erschließungsträger geplant.

Der Erfolgsplan im Eigenbetrieb „Wasserversorgung Seckach“ enthält Erträge von 564 600 Euro (Vorjahr 543 400 Euro) und Aufwendungen in Höhe von 542 700 Euro (Vorjahr 522 100 Euro). Der Vermögensplan enthält bei Ein- und Ausgaben von je 1 220 600 Euro im Gegensatz zum Vorjahr von 783 300 Euro. Größte Ausgabepositionen im Vermögensplan sei die Umsetzung des 3. Bauabschnitts der Wasserversorgungskonzeption (Doppelleitung Seckach - Großeicholzheim mit Umbau des Hochbehälters „Mutschere“) mit einer Jahresrate von 700 000 Euro. Daneben sieht der Vermögensplan unter anderem. Ausgaben für die Erneuerung der Ortsnetzleitung im Bereich der Bannholzsiedlung (158 300 Euro) sowie für die Optimierung der Wasserversorgung in der Seckacher-/Schefflenzer Straße (100 000 Euro) und in der Eicholzheimer Straße (88 600 Euro) vor. Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplans ist eine Kreditaufnahme von 740 000 Euro eingeplant. Investitionsschwerpunkt im Finanzplanungszeitraum bis 2025 ist die Fertigstellung des 3. Bauabschnitts der Wasserversorgungskonzeption.

Beiden Tagesordnungspunkten stimmte der Gemeinderat zu. Bei der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes an der Grundschule Großeicholzheim geht es weiter zügig voran. So vergab man nun den Auftrag zur EDV-Verkabelung an die Seckacher Firma Wallisch Elektrotechnik und die Erstellung sowie Durchführung der Ausschreibung an die Firma Rechenzentrum Komm.ONE bezüglich der Hard- und Software.

In Großeicholzheim besteht besonders in den Randbereichen ein Mangel in der Löschwasserversorgung. Während man in der Schulstraße in Seckach und im Waidachshof zwei neue Löschwasserbehälter erstellt hat, will man den zeitlichen Weg an die Fördertöpfe verkürzen. Nach Gesprächen mit den beiden dort ansässigen Firmen Andreas Spitzer und Bender Rohr- und Profilbearbeitung erklärten sie sich bereit, im Gewerbegebiet „Röhrig“ einen Löschwasserbehälter mit einem Inhalt von 100 Kubikmeter im Grabenweg 24 zu bauen. Die Gemeinde Seckach beteiligt sich nach dem Willen des Gemeinderates mit einem Drittel der Gesamtkosten, einmalig mit 25 000 Euro.

Arbeiten auf Hochtouren

Auf Hochtouren laufen die Arbeiten zur Sanierung der kommunalen Infrastruktur für Kanal, Wasser und Gehwege durch die Firma Demirbas aus Haßmersheim. Der Gemeinderat bevollmächtigte die Verwaltung, den Auftrag nach Abstimmung und Erhalt der Finanzierungszusage vom Land Baden-Württemberg an den günstigsten Bieter für weitere Baumaßnahmen zu vergeben. Ein Beschluss zur Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Seckach rundete eine arbeitsreiche Gemeinderatssitzung ab. L.M.