„Hauptsache, es geht weiter“

Seckach. „Ihr hättet keine bessere Entscheidung treffen können als einer Fusion mit dem DRK-Ortsverein Osterburken zuzustimmen, denn: Hauptsache ist doch, es geht weiter – und bietet möglicherweise ganz neue Chancen.“

Das war der Tenor in den Grußworten von Klaus Gramlich als Vizepräsident und Steffen Horvath als Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Buchen sowie Kerstin Köpfle als zweite Bürgermeisterstellvertreterin zum fraglos wichtigsten Punkt der zwangsläufig mehrfach verschobenen Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Seckach. Mit von der Partie waren unter anderem auch der Osterburkener Vorsitzende Günther Albrecht und Bereitschaftsleiterin Sigrid Albrecht.

Rück- und Ausblick

Doch vorher berichtete der kommissarische Vorsitzende und Kassenwart Winfried Heltewig über die Zeit seit der letzten Jahreshauptversammlung im Jahr 2019, als Irene Bauer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl der Vorsitzenden stand und die Wahlen scheiterten. Er habe sich damals bereiterklärt, bis zu einer bald stattfindenden außerordentlichen Mitgliederversammlung als kommissarischer Vorsitzender in Personalunion mit dem Kassenwart weiterzumachen, „doch dann kam Corona“.

Das DRK war in seinen Aktivitäten stark eingeschränkt und für eine gewisse Zeit musste man die Helfer-vor-Ort-Gruppe (HVO) stilllegen. 2020 habe man dann elf HVO-Einsätze, 2021 41 – und in diesem Jahr bereits 19 Einsätze bewältigt.

Er sei sehr froh, dass ihn Irene Bauer trotz großer gesundheitlicher Einschränkungen mit Rat und Tat kräftig unterstützt habe. Viele Sitzungen habe man online – zunächst mit viel Geduld, später etwas versierter – durchgeführt.

Man habe sich an Sigrid Albrechts Aktion „Corona-Hilfe“ beteiligt und unterstützend gewirkt bei Test- und Impfstationen sowie in Krankenhäusern. Mit Hilfe von Osterburken wurden zwei Blutspende-Termine mit Lunchpaketen organisiert, und als es wieder möglich war, Erste-Hilfe-Kurse in kleinem Rahmen angeboten.

Als Kassier ging Heltewig auf die Notwendigkeit eines „neuen“ gebrauchten Einsatzwagens ein, mit dem man wegen defekter Kupplung etwas Pech hatte und der die Kasse ganz schön habe schrumpfen lassen. Doch die Anschaffung war eine Notwendigkeit, damit die drei Seckacher „Helfer vor Ort“ wieder ordentlich schaffen konnten.

Inzwischen sei die Kasse auch wieder auf Erholungskurs, was die Kassenprüfer Friedhelm Kunz und Josef Stasch ebenso bestätigten wie die einwandfreie Kassenführung von Winfried Heltewig.

Auf Antrag von Bürgermeisterstellvertreterin Kerstin Köpfle fiel die Entlastung seitens der Mitglieder einstimmig aus.

Gemäß der vorläufigen Satzungsänderung des Ortsvereins Osterburken zur Eingliederung des Ortsvereins Seckach, die Günther Albrecht den Anwesenden bekanntgab, kann die Eingliederung als Abteilung von Osterburken stattfinden, sobald sich der Seckacher Ortsverein aufgelöst hat und wenn die Mitglieder beider Ortsvereine diesem Prozedere zugestimmt haben. Das Seckacher Fahrzeug würde natürlich vor Ort in Seckach bleiben, ansonsten könnte man sich bei allen Veranstaltungen gegenseitig unterstützen.

Dieser Lösung stimmten die Seckacher Mitglieder unisono zu, denn gerade die DRKler wissen, was Gemeinsinn Positives bewirken kann. Und dieser Gemeinsinn, verbunden mit der Begeisterung, Mitmenschen zu helfen und der Zufriedenheit im Ehrenamt machen die Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes aus.

Wie die Grußwortredner lobend betonten, seien diese Mitglieder aus den genannten Gründen auch die Basis für das Überleben des Kreisverbandes, der ansonsten das leistet, was die Ortsvereine nicht leisten können. Sowohl Klaus Gramlich als auch Steffen Horvath und Kerstin Köpfle äußerten sich dankbar, dass die Seckacher den Weg als Abteilung von Osterburken weitergehen und nicht einfach aufgeben. Man hofft auch auf weitere Zugänge im Team, wohl wissend, dass die Anwärter für das Ehrenamt im DRK nicht gerade Schlange stehen. L.M.