Hallen können gebucht werden

Seckach. Durch die sinkenden Inzidenzzahlen werden in gewissem Rahmen auch in Seckach wieder Vereinsaktivitäten in den Gemeindehallen möglich. Die Details sind von der jeweils geltenden Öffnungsstufe abhängig.

AdUnit urban-intext1

Unabhängig von der Inzidenz müssen die Vereine bei „Indoor“- Aktivitäten aber sicherstellen, dass die AHA-Vorschriften und die „3 Gs“ (Getestet, Geimpft oder Genesen) eingehalten werden. In allen Fällen muss der entsprechende Nachweis mitgeführt werden. Vereine, die eine der Seckacher Mehrzweckhallen für ihre Aktivitäten nutzen möchten, sollen sich in den nächsten Tagen bei der Gemeindeverwaltung, F. Reinhart, Telefon 06292/920114, E-Mail: reinhart@seckach.de, melden. Die Öffnung soll Ende Juni oder Anfang Juli beginnen.

Veranstaltungen anmelden

Vereine, die sonstige gemeindliche Flächen als Übungsstätte nutzen wollen, werden sollen diese Aktivitäten ebenfalls zusammen mit einem Hygienekonzept im Vorfeld schriftlich bei F. Reinhart anzeigen. Für die Nutzung des Seckacher Schulhofs ist außerdem ein entsprechender Antrag erforderlich.