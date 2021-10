Gremium stimmte den Richtlinien zu

Seckach. Den durch Kämmerer René Kordmann vorgelegten Bewertungs- und Inventurrichtlinien zur Erstellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Seckach zum 1. Januar 2019 stimmte das Gremium zu. Auf die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital wird verzichtet.

„Sisyphusarbeit“

Bürgermeister Thomas Ludwig nannte das neue kommunale Haushaltswesen – die sogenannte kommunale Doppik – eine Zäsur mit jahrelanger Sisyphusarbeit im Vorfeld. Bei diesen Richtlinien handelt es sich um die Vermögenserfassung- und Bewertung für die Bereiche Grund und Boden, Gebäude, Infrastrukturvermögen und bewegliche Sachanlagevermögen. Diese Erfassung findet sich auch wieder in der Gemeindereform mittels der Eröffnungsbilanz, die wie bei der kaufmännischen Bilanz eine Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung beinhaltet.

André Kordmann erläuterte Grundsatz und mögliche Vereinfachungsregeln, aber auch Anschaffungs- und Herstellungskosten soweit vorhanden, um auf die Bewertungszahlen für beispielsweise Gebäude, Fahrzeuge, Grundstücke, Grasland oder Straßen zu kommen, und dennoch ein unwahrscheinlicher Aufwand für den Kämmerer.

Demnach verfügt die Gemeinde Seckach zum 1. Januar 2019 über eine Bilanzsumme in Höhe von 43 004 523 Euro. Auf der Aktivseite, dem Vermögen der Gemeinde teilt sich die Summe auf in 38 200 722 Euro im Sachvermögen, 4 783 281 Euro Finanzvermögen und 20 519 Euro Abgrenzungsposten. Die Passivseite der Eröffnungsbilanz gibt Auskunft über die Herkunft der Mittel und gliedert sich in 22 437 233 Euro Eigenkapital, 17 247 473 Euro Sonderposten, 345 516 Rückstellungen sowie 2 644 788 Euro Verbindlichkeiten und 329 510 Euro passive Abgrenzungsposten.

Laut André Kordmann stehen zeitnah noch die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 sowie die Umstellung des Eigenbetriebs Wasserversorgung Seckach an, bevor er sich abschließend bei seinen Kollegen für die engagierte Mitarbeit bei der Eröffnungsbilanz sowie die „normalen Aufgaben“ im Rechnungsamt bedankte.

Grundstücke neu ordnen

In einem weiteren Tagesordnungspunkt beschloss man dem im Entstehen befindlichen Neubaugebiet „Steinigäcker-Gänsberg II“ im Ortsteil Seckach einen nichtständigen Umlegungsausschuss zur Seite zu stellen. So wird beabsichtigt, die Grundstücke im Bereich des Bebauungsplanes neu zu ordnen, so dass nach Lage, Form und Größe für die vorgesehene bauliche Nutzung zweckmäßig gestaltete Parzellen entstehen.

Dem Ausschuss unter Vorsitz von Bürgermeister Thomas Ludwig gehören an: Martin Müller mit Stellvertreterin Angela Philipp, Alexander Winter mit Stellvertreter Daniel Parstorfer, Reinhold Rapp mit Stellvertreter Gerhard Bender und Siegfried Barth mit Stellvertreter Daniel Kohler. Zu beratende Sachverständige wurden bestellt: für Bautechnik Diplomingenieur Jürgen Glaser aus Mosbach und für Vermessungstechnik Dr. Ingenieur Matthias Neureither aus Mosbach. L.M.