Gesundheitsschutz hat oberste Priorität

Seckach. „Als generelles Hauptziel erheben wir die Forderung, den Fluglärm rund um den Sonderlandeplatz in Schlierstadt-Seligenberg deutlich zu reduzieren, um so die Gesundheit der in der Umgebung des Flugplatzes wohnenden Bevölkerung nachhaltig und vor allem an Wochenenden, Sonn- und Feiertagen sowie abends zu schützen“. So der Tenor der Beschlussfassung des Gemeinderates in seiner jüngsten Sitzung in der Seckachtalhalle.

Ziel: „Vernünftiges Miteinander“

Wie Bürgermeister Thomas Ludwig weiter anfügte, strebe man ein vernünftiges Miteinander zwischen dem Flugplatzbetreiber, der Firma Southsidebase GmbH, und der Wohnbevölkerung in der Umgebung an. Deren Gesundheitsschutz besitze bei allen Entscheidungen oberste Priorität.

Gemeinderat in Kürze Die Verbrauchsgebühr in der Wasserversorgung steigt. Der Jahresabschluss 20219 des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Seckach“ wurde mit einer Bilanzsumme von knapp 2,7 Millionen Euro festgestellt, erläuterte Kämmerer André Kordmann. Im Bereich der öffentlichen Wasserversorgung und der Versorgung der Grundstücke mit Wasser wird die Verbrauchsgebühr nach der gemessenen Wassermenge berechnet. Die Kalkulation wurde von der stellvertretenden Kämmerin Leonie Röderer vorgestellt. Die Gebühr beträgt künftig pro Kubikmeter 2,76 Euro (bislang 2,63 Euro) und gilt ab dem 1. Januar bis Jahresende. Zum Angebotspreis von 10 739 Euro erhielt das Büro Forplan aus Bonn vom Gemeinderat den Auftrag zur Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes. Wie Roland Bangert in seiner Funktion als Feuerwehrkommandant erläuterte, findet die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes in drei aufeinander abgestimmten Bearbeitungsphasen (Ist-Aufnahme, Schutzzielfestlegung und Soll-Struktur) statt. Dazu werden die Einsatzunterlagen und Jahresstatistiken der letzten fünf Jahre ausgewertet. Mit einem Dank von Martin Müller an die Verwaltung, und umgekehrt von Bürgermeister Thomas Ludwig an die Gemeinderäte für die kooperative Zusammenarbeit schloss die letzte öffentliche Gemeinderatssitzung des Jahres 2021. L.M

Hintergrund für diese Aussagen ist ein seit geraumer Zeit schwelender Disput zwischen weiten Teilen der durch Fluglärm betroffenen Anwohner und dem Betreiber des Sonderlandeplatzes (die FN berichteten). 300 Bürger aus Seckach und der Umgebung hatten sich im Rahmen einer Unterschriftenaktion mit ihrer Unterschrift gegen den gestiegenen Flugbetrieb und gegen die damit verbundene gesundheitsgefährdende Lärmbelästigung ausgesprochen.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hatte ehemals die Erlaubnis erteilt, auf dem Sonderlandeplatz Schlierstadt-Seligenberg mit dem Flugzeug Pilatus Porter PC6 zu starten und zu landen. Dies diente in erster Linie für den Transport von Fallschirmspringern. Die Firma Southsidebase hatte nun eine Verlängerung dieser Genehmigung beantragt, mit einer deutlich erweiterten Vertragsänderung. Aufgrund eines gestiegenen Freizeitvergnügens mit einer stetig steigenden Anzahl an Fallschirmspringern, will man erstmals einige Zusätze im Genehmigungsbescheid beinhaltet sehen.

Demnach sollen Flugzeuge bis zu einem Höchstabfluggewicht von 2000 Kilogramm (bislang 1750 Kilogramm) starten und landen können. Weiter beantragt man neben der derzeit in Betrieb befindlichen Pilatus Porter PC6 die Zulassung für Luftfahrzeuge Kodiak 100 und Cessna C 208 Caravan.

Weiter will die Betreiberfirma in ihrem Antrag erreichen, dass von den befristeten Ausnahmen der Außenstart- und Landeerlaubnisse Abstand genommen wird und diese in unbefristete Genehmigungen umgewandelt werden. Da die Gemeinde Seckach erstmals in das Genehmigungsverfahren als Träger öffentlicher Belange einbezogen wurde, sprach man sich auch namens der betroffenen Einwohner von Zimmern, dem Kinder- und Jugenddorf Klinge und in den östlichen Wohngebieten von Seckach für den genannten Einwand aus.

Bürgermeister Ludwig in der vom Gemeinderat beschlossenen Stellungnahme der Gemeinde im Rahmen des Antragsverfahrens: „Tragen sie als Genehmigungsbehörde dazu bei, dass ein tragfähiger Kompromiss gefunden wird, der die Lärmbelästigung für die Anwohner in Intensität und Dauer spürbar reduziert, damit unser höchstes Gut – die Gesundheit – nachhaltig geschützt wird“.

Neues Fahrzeug für den Bauhof

Schon in der vergangenen Sitzung hatte Bauhofleiter Tristan Serr die notwendige neue Fahrzeugkonzeption für den örtlichen Bauhof vorgestellt. Nach der Testphase eines ARI 458 Elektro-Kleintransporters entschied man sich gegen dieses System und für die knapp 190 000 Euro teure Beschaffung eines Mercedes-Benz Atego mit Muldenkippervorrichtung, Schneepflug und Salzstreuer. Größte Bedenken gegen diese Anschaffung hatte Rainer Müller, der die Anschaffung eines Traktors für den Winterdienst vorgezogen hätte. Doch der Gemeinderat beschloss mehrheitlich und nach einer Ausschreibung durch die Verwaltung, die Firmen Assenheimer + Mulfinger aus Mosbach, Küpper-Weisser aus Bräunlingen sowie Dautel aus Leingarten zu beauftragen. Diese liefern das Fahrzeug samt Zubehör. Weiter wurde die Verwaltung ermächtigt, Angebote für passende Mulden einzuholen und zu beauftragen. L.M.

