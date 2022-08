Geschicklichkeit und Schnelligkeit waren Trumpf

Seckach. „Fußball ist unser Leben“ heißt es schon bei den kleinsten, zumindest bei den zwölf Ferienkindern, die zusammen mit der 1. Mannschaft des SVS trainierten.

Stärkende Brezel

Genauer gesagt waren es Florian Hirtz, Dao Nguyen, Daniel Mayer und Janis Barth, im Schlotfeger-Ferienprogramm, die mit den Kindern trotz einiger Regenschauer jede Menge Spiel und Spaß genossen.

Diesem Dutzend hatten sich außer Konkurrenz noch zwei Kleinere mit Papa Christian Hartl angeschlossen. Nach einem Kennenlern- und Aufwärmprogramm und einer stärkenden Brezel ging es mit einer Mini-Ball-Olympiade in fünf Stationen so richtig los.

Beim sogenannten Drei-Ball-Schießen lernten die Kids die technischen Unterschiede zwischen Fußball, Handball und Football kennen. Beim Torschießen wurde dann die Genauigkeit trainiert, und beim Fußball-Cricket war Geschicklichkeit gefragt, ebenso wie beim Shuffleboard mit dem Fußball.

Und schließlich forderte ein Tripple-Parcours noch ein gutes Maß an Schnelligkeit.

Das alles wurde in drei verschiedenen Altersgruppen nach Punkten bewertet, um einen Sieger ermitteln zu können, bevor ein abschließendes Mannschafts-Fußballspiel gegen die Spieler der 1. Mannschaft zeigte, was die kleinen Ferienfußballer an diesem Tag so alles gelernt hatten. L.M.