Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn: Die „schwarze Null” wird positiv bewertet

Walldürn/Hardheim. Ein ausgeglichenes Zahlenwerk ist der Haushalt 2022, den der Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn am Donnerstag bei der Sitzung in der Erftalhalle in Hardheim beschloss: Sowohl die ordentlichen Erträge als auch die ordentlichen Aufwendungen liegen bei 2,84 Millionen Euro „und damit rund 130 000 Euro über dem Vorjahresniveau“, so Geschäftsführer Roland Frank.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erhöhte Bußgelder

Als positiv bewertete er die schwarze Null im veranschlagten ordentlichen Ergebnis, was auch mit der zum dritten Mal in Folge rückläufigen Verbandsumlage zu begründen sei. Sie liegt bei 1 015 786 Euro und verringerte sich auch im Bezug auf die Einwohnerzahlen: „Aktuell liegt sie bei 47,94 Euro pro Einwohner“, betonte Frank. Größeren Einfluss speziell hinsichtlich der Unteren Verwaltungsbehörde übe jedoch der neue Bußgeldkatalog aus, der teils stark erhöhte Bußgelder vorsieht. „Andererseits ist zu beobachten, dass der fließende Verkehr durch Corona und Home-Office abnimmt“, hielt er fest.

Der neue Bußgeldkatalog sieht stark erhöhte Bußgelder vor. © Adrian Brosch

Im Ergebnishaushalt liegen die Gesamtbeträge für ordentliche Erträge und Aufwendungen bei jeweils 2 840 843 Euro; im Finanzhaushalt beziffern sich die Gesamtbeträge auf 2 443 228 Euro (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) und -1 134 000 Euro (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit). Der Schuldenstand beläuft sich auf derzeit 4 805 004 Euro; es sind Kredittilgungen bis zu 55 000 Euro vorgesehen. „Für 2022 haben wir eine Kreditermächtigung bis maximal 986 000 Euro eingeplant, damit bei Bedarf ungedeckte Investitions- und Grunderwerbskosten zu decken wären“, so Frank. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 400 000 Euro festgesetzt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Die bestehenden Schulden flossen bisher komplett in die Erschließung des Verbands-Industrieparks“, erklärte der Geschäftsführer und verwies auf Steuereinnahmen über 7,878 Millionen Euro allein für den VIP. „Da der GVV keine eigene Steuerhoheit besitzt, werden die Kosten im VIP von der Stadt Walldürn erhoben und über deren Haushalt an die Mitgliedsgemeinden ausgezahlt“, führte er aus. 2021 konnten somit 140 000 Euro verteilt werden – 76 000 für Walldürn, 44 000 für Hardheim und 20 000 für Höpfingen. Auch die Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf im VIP wurden bislang an die Verbandskommunen ausgezahlt, anstelle zur Vermeidung weiterer Kreditaufnahmen oder Tilgungen eingesetzt zu werden.

Abschließend stellte Roland Frank noch die Situation der Baurechtsbehörde sowie die Fallzahlen der Unteren Verwaltungsbehörde vor, zu denen auch die Einnahmen aus dem Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung zählen: Die erste Blitzersäule wurde 2009 in Höpfingen aufgestellt. „Seither bewegen sich die Fallzahlen im milden Bereich auf und ab“, erklärte Frank und ließ wissen, dass aktuell rund 14 000 Fälle pro Jahr verzeichnet werden. Die Einnahmen hatten sich seit 2009 verdreifacht und liegen bei im Schnitt 350 000 Euro pro Jahr. Nicht nur aus dieser Sicht könne man zufrieden sein: „Auch der pädagogische Effekt ist da, die Leute fahren langsamer“, bilanzierte er.

Ehe das Zahlenwerk sowie darüber hinaus die Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2025 einstimmig befürwortet wurden, stellte er noch die für die Gemeindeverbindungsstraßen bereitgestellten Mittel vor: Walldürn erhält 115 110,60 Euro, Hardheim 650 039,88 Euro, Höpfingen 135 574,80 Euro und der GVV als Solcher 55 704,61 Euro.

Dank in eigener Sache ging an Diana Hammer, die maßgeblich an der Erstellung des Haushalts beteiligt gewesen war. ad

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren