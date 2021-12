Nur durch Vollbremsungen zweier Autofahrer wurde am Montagnachmittag ein Unfall in Seckach verhindert. Eine Skoda-Fahrerin war gegen 16.30 Uhr auf der Eicholzheimer Straße in Richtung Großeicholzheim unterwegs. Kurz vor dem Ortsausgang schloss der Fahrer eines roten BMW auf und setzte schließlich trotz Gegenverkehr zum Überholen an.

Die Skoda-Lenkerin sowie der Fahrer eines

...