Geänderte Verkehrsführung

Seckach. Da die Bauarbeiten zur Gehwegerneuerung im Bereich der Einmündung der Hinteren Gasse in die Eicholzheimer Straße weitgehend abgeschlossen sind und dabei die Einmündung so umgestaltet wurde, dass es möglich ist, die Linienbusse von der Eicholzheimer Straße in die Hintere Gasse einfahren zu lassen, wird die Einbahnstraßenregelung im Laufe des Freitags, 1. Oktober, geändert.

Dadurch soll erreicht werden, dass die derzeitigen Probleme bei der Einfahrt von der Eicholzheimer Straße in die Römerstraße gelöst werden. Die Verkehrsteilnehmer sollen die Beschilderung beachten und sich auch an die Geschwindigkeitsbeschränkungen halten.