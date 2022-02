Seckach. „Gartenhilfe für Senioren“ wünschen sich vermutlich viele Gemeinden, denn an ihren Gärten hängen viele, können aber oft die Arbeit nicht mehr bewältigen. Darüber hinaus kommt beim Schneiden von Obstbäumen oft fehlendes Fachwissen hinzu. Maxi-Monika Thürl hat das Problem im eigenen Garten erkannt und erlebt und daraufhin in Seckach die „Gartenhilfe für Senioren“ gegründet. Fünf Mitarbeiter gehen inzwischen in der Gartenarbeit auf und finden dabei einen Ausgleich zum Berufsleben. Engagiert, interessiert und mit viel Elan helfen sie seit einiger Zeit dabei, Gärten in Seckach und seinen Ortsteilen in Schuss zu halten.

Schnittkurs

Einziges Manko war bis letzten Samstag fehlende Kenntnis im Schneiden von Obstbäumen. In Josef Püchner, Kreisgartenfachwart des Verbands Wohneigentum, fand Maxi-Monika Thürl einen begeisterten und vor allem kompetenten Fachmann. In Maxi-Monika Thürl, Gabriel Grigori Iordan, Karin Heißwolf, Simone Baier und Yaqoob Thürl fand er im Garten von Mechthild Saur in Zimmern überaus aufmerksame Schüler in Sachen Erziehungs-, Erhaltungs- und Verjüngungsschnitt.

Die Mitarbeiter der „Gartenhilfe für Senioren“ waren begeistert und wünschen sich noch so viele „Unterrichtsstunden“ wie möglich von Josef Püchner. L.M.

