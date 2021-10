Fröhlich und in guter Gemeinschaft leben

Großeicholzheim/Rittersbach. Pfarrer Ingolf Stromberger holte am vergangenen Sonntag die Jubelkonfirmation von 2020 nach – mit Konfirmanden, die vor 25, 50, 60 und 70 Jahren „Ja“ zu Gott gesagt hatten.

Das frühe Nachdenken über Gott beschäftigte ihn auch in seiner Predigt und er ging ein aufs „Innehalten“ in besonderen Momenten, zu denen Jubelkonfirmationen zweifelsfrei gehören. Momente, in denen man sich fragt, was wirklich wichtig ist im Leben.

Eine Antwort darauf gebe der besonders tatkräftige, erfolgreiche und kluge König Salomo in Buch Prediger, und er meine nicht Jugend, Schönheit, Geld, Karriere, Wissen, Macht oder Prestige, sondern rufe dazu auf, das Leben zu genießen und mit anderen fröhlich und in guter Gemeinschaft zu leben.

Und genau diesen Ratschlag gab Pfarrer Stromberger an die Jubelkonfirmanden weiter: Ja zu sagen zu dem, der einen erschuf, zum Lebensgrund und Schöpfer dieser Welt. Und vor allem, nicht zu vergessen, dass Gottes „Ja“ ein klares, ein liebevolles, ein zugewandtes „Ja“ ist.

Vor 25 Jahren wurden Yvonne Ludwig, geborene Schmutz, André Meinert und Roland Vogt konfirmiert, vor 50 Jahren Tajana Curth, geborene Drefs, Irmgard Hufnagel, geborene Permann, Anita Martin, geborene Rinklin, Ilona Reiß, geborene Peischl, Karin Rinklin, geborene Bartsch und Wolfgang Schmitt. Vor 60 Jahren wurde Rüdiger Eberle konfirmiert und vor 70 Jahren Walter Eberle, Günter Kegelmann und Elsbeth Stephan, geborene Schmitt. Nach der erneuten Segnung der Jubelkonfirmanden und im Anschluss an den Gottesdienst feierten die Jubelkonfirmanden im Gasthaus „Löwen“. L.M.