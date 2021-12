Flächenänderungen beschlossen

Adelsheim/Seckach. Zwischen der Stadt Adelsheim und der Gemeinde Seckach besteht seit einiger Zeit der Gemeindeverwaltungsverbandes „Seckachtal“. Stimmberechtigte Mitglieder sind die beiden Bürgermeister Wolfram Bernhardt aus Adelsheim als Vorsitzender und Thomas Ludwig aus Seckach als stellvertretender Vorsitzender sowie jeweils fünf Vertreter des jeweiligen Gemeinderates. Diese trafen sich nun zu einer öffentlichen Verbandssitzung, in deren Mittelpunkt die Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das kommende Jahr sowie die Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025 standen. Vorgestellt wurden die Pläne durch den Seckacher Verbandskämmerer André Kordmann. Mit einstimmigem Beschluss wurde der Haushaltsplan 2022 mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 152 500 Euro verabschiedet. Die Verbandsumlage entwickelt sich voraussichtlich 2023 zu 16 100 Euro, 2024 und 2025 zu je 13 500 Euro. Dem schuldenfreien Gemeindeverwaltungsverband stehen 2022 liquide Mittel von 18 300 Euro zur Verfügung.

Einen breiten Rahmen in der Tagesordnung nahm die dritte Änderung der ersten Fortschreibung des Flächennutzungsplanes im Verbandsgebiet ein. Hierbei wurde das Ingenieurbüro IFK-Ingenieure aus Mosbach mit den Planungsarbeiten betraut. Beschlossen durch die Verbandsversammlung wurden folgende Flächenänderungen: Die Wohnbaufläche „Heidelberg-Zaunäcker III“ wird zugunsten der neuen Wohnbaufläche „Steinäcker rechts“ aufgegeben und zukünftig zur Entwicklungsfläche herabgestuft. Weiter betroffen sind (Gemarkung Adelsheim) Wohnbaufläche im Gewann „Ziegäcker“ auf Sennfelder Gemarkung, „An der Leibenstadter Steige“ auf Sennfelder Gemarkung und im Gewann „Lange Morgen“ auf Leibenstadter Gemarkung. (Gemarkung Seckach) Wohnbaufläche im Gewann „In der Eich“ auf Großeicholzheimer Gemarkung, „Wanne II“ auf der Gemarkung Zimmern, die „Hainstadter Wiesen“ auf Seckacher Gemarkung und die Aufgabe der geplanten gewerblichen Baufläche „Röhrig Erweiterung 1. Bauabschnitt“ auf Gemarkung in Großeicholzheim einschließlich der beiden angrenzenden Entwicklungsflächen. Weiter wird die Wohnbaufläche „Küblisbaum“ in eine Sondergebietsfläche im Kinder- und Jugenddorf Klinge umgewandelt. Mit diesem Beschluss wurde gleichzeitig die Geschäftsstelle des Gemeindeverwaltungsverbandes „Seckachtal“ mit der Durchführung der Anhörung beteiligter Behörden und der Öffentlichkeit sowie mit der Abstimmung mit den Nachbargemeinden betraut. Aus Kostengründen und einer effizienteren Verwaltungstätigkeit wurde zwischen der Stadt Mosbach und den übrigen Kommunen des Neckar-Odenwald-Kreises ein gemeinsamer Gutachterausschuss mit Sitz in Mosbach gegründet, der bereits im Oktober vergangenen Jahres seine Arbeit aufnahm. Somit musste nun auch der Gemeindeverwaltungsverband „Seckachtal“ die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den Gutachterausschuss logischerweise aufheben. L.M.