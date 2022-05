Feuerwehr größte Bürgerinitiative Deutschlands

Seckach. Corona hat für viele Veranstaltungsstornos gesorgt, bei der Seckacher Feuerwehr wurden aus diesem Grund in einer Matinee zum Tag der Feuerwehr in der Großeicholzheimer Schlossgartenhalle Ehrungen verdienter Feuerwehrleute von 2019 bis 2021 nachgeholt, doch leider konnten eine Hand voll der verdienten Floriansjünger ihre Ehrungen nicht mehr erleben.

Verdienste gewürdigt

Im Beisein der großen Feuerwehrfamilie würdigten Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr, Gesamtkommandant Roland Bangert und Bürgermeister Thomas Ludwig die großen ehrenamtlichen Verdienste von 22 Feuerwehrleuten aus allen drei Ortsteilen. Wie Roland Bangert betonte, waren diese Ehrungen ursprünglich beim 100-jährigen Bestehen der Abteilung Großeicholzheim geplant, das aber der Pandemie zum Opfer gefallen sei.

Ehrungen bei der Feuerwehr Seckach Für 15 Jahre und mehr im Feuerwehrdienst wurden ausgezeichnet: von der Abteilungswehr Großeicholzheim Julian Rapp und Patrick Stephan, aus Seckach Kristian Antunovic, Marco Aumüller, Matthias Schwing und Daniel Thomaier. Seit 25 Jahren leisten treue Dienste für die Allgemeinheit aus Großeicholzheim Günter Weis und Jens Eberle, aus Seckach Stefan Krahn und Andreas Metz, und aus Zimmern Daniel Kohler und Matthias Grimm. Seit 40 Jahren sind der Feuerwehr treu verbunden Hans-Dieter Kraus, Torsten Pollak, Steffen Wallisch und Peter Metz aus Seckach sowie Alfred Körbler und Siegfried Barth aus Zimmern. Seit einem halben Jahrhundert gehört Friedrich Kort aus Großeicholzheim zum Seckacher Feuerwehrinventar. Auf 60 Jahre Feuerwehrdienst können Erich Saffrich aus Großeicholzheim und aus Zimmern Josef Bischoff stolz zurückblicken. Für unglaubliche 70 Jahre bei der Seckacher Wehr wurde Gebhard Schmitt gewürdigt. Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr übernahm noch eine Würdigung im Namen des Kreisfeuerwehrverbands und zeichnete mit der Verbands-Ehrennadel in Bronze Erhard Saffrich nicht nur für 40 Jahre Feuerwehrdienst, sondern auch für seinen langjährigen verantwortungsvollen Einsatz als Kassenprüfer in der Abteilung Großeicholzheim und beim Feuerwehrverband, als Kassier und als Abteilungskommandant aus. L.M.

„Wir haben uns aber jetzt mal dazu entschlossen die Ehrungen im Rahmen der „Feuerwehrfamilie“ durchzuführen und die Partnerinnen und Partner der Feuerwehrmitglieder einzuladen. Sie sind es doch, die den Feuerwehrmitgliedern den Rücken freihalten, wenn sie zum Übungsdienst und zum Einsatz fahren.“ Dankbar erinnerte Bangert an fünf unvergessliche Feuerwehrkameraden, die aufgrund der Verschiebung ihre Würdigung nicht mehr erleben.

Das sind der ehemalige Abteilungskommandant Zimmern Otmar Ackermann für 40 Jahre, der ehemalige Kassier und Schriftführer der Abteilung Großeicholzheim Robert Knoll für 50 Jahre sowie Herbert Angstmann (Zimmern) für 60 Jahre, Elmar Grimm von der Abteilung Zimmern für 50 Jahre und sein Vater, Rudolf Bangert, für 70 Jahre.

Bürgermeister Thomas Ludwig war voll des Lobes ob des Ideenreichtums seiner Floriansjünger während der Pandemie, der es ermöglichte, dass die drei Wehren in dieser Ausnahmezeit trotzdem vollumfänglich zu jeder Minute einsatzbereit waren, was sie bei dem Großbrand in der Butzengasse 2021 und bei zahlreichen Unwettereinsätzen bewiesen hätten. Er nannte die Freiwillige Feuerwehr die größte Bürgerinitiative Deutschlands, die 365 Tage im Jahr ehrenamtlich und uneigennützig agiert, obwohl die Anforderungen immer größer, die Technik immer komplizierter und die Ausbildung immer langwieriger werden.

Der Zusammenschluss der drei Abteilungswehren sei fast zeitgleich mit dem Gemeindejubiläum und entsprechend zusammengewachsen seien die Abteilungen auch bei ihren regelmäßigen gemeinsamen Übungen und Gemeinschaftsveranstaltungen wie zum Beispiel Kameradschaftstreffen, Straßenfeste oder Städtepartnerschaft.

Weiter betonte das Gemeindeoberhaupt: „Aber der wichtigste Grund für die heutige Matinee ist die Würdigung der Grundtugenden unserer Feuerwehrangehörigen wie Einsatzbereitschaft, Treue und Verlässlichkeit“.

Vorbilder für die Jugend

Die zu Ehrenden hätten über Jahre hinweg einen großen Teil Freizeit, Kraft, Wissen und Ideen unentgeltlich zum Wohl ihrer Mitbürger eingebracht, wofür ihnen Respekt, Dank und Anerkennung gebühre. Der Bürgermeister wünschte sich, dass diese Vorbilder Motivation für die Jugend und für die Bürger seien, denn die Bürger hätten ihre Sicherheit mit einer Beteiligung bei der Wehr ein gutes Stück selbst in der Hand.

Dieser Werbung schloss sich Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr gerne an, betonte aber dabei die besonders gute Harmonie der drei Seckacher Abteilungswehren und deren hervorragenden Ausbildungsstand bis in die Führungsspitzen. Weiter wertschätzte er die Hilfeleistungen der Wehrleute und deren Dienst am Nächsten auf freiwilliger und ehrenamtlicher Basis. Denn schon lange sei die Feuerwehr nicht mehr ausschließlich zur Brandbekämpfung vor Ort, sondern auch zum Katastrophenschutz und für technische Hilfeleistungen.

Um dem Werbeslogan der Feuerwehr „Löschen, bergen, retten“ sowie dem Leitspruch „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ gerecht werden zu können, seien nicht nur die Anforderungen an die Wehrleute gestiegen, sondern auch der Zeitaufwand für Ausbildung und der finanzielle Aufwand für technisches Gerät.