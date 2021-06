Fertigstellung für 2024 ins Auge gefasst

Seckach. Neben der verstärkten Nutzung von regenerativen Energien, einer allgemeinen Dorfentwicklung in Seckach, Zimmern und Großeicholzheim sowie dem Hochwasserschutz steht für Bürgermeister Thomas Ludwig, die Gemeinde- und Ortschaftsräte sowie die Gemeindeverwaltung weiter die Wasserversorgungskonzeption für die Gesamtgemeinde im Fokus. Aus diesem Grund befasste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung in der Seckachtalhalle mit der Ausbaustufe 3 der Wasserversorgung, die eine Doppelleitung Seckach-Großeicholzheim, den Umbau des Hochbehälters „Mutschere“ und des Pumpwerks „Kohlplatte“ beinhaltet.

AdUnit urban-intext1

Kostenrahmen: rund 3,3 Millionen

Wie Andreas Besch und Fynn Droste vom Büro Fritz-Planung aus Bad Urach erläuterten, wird diese Maßnahme einen Kostenrahmen von rund 3,3 Millionen Euro umfassen. Nach Abzug der Förderung aus der Wasserwirtschaft rechnet man in der Gemeindeverwaltung mit einem verbleibenden Eigenanteil in Höhe von rund einer Million Euro.

Diese dritte Ausbaustufe umfasst den Bau einer Doppelleitung von der Bodenseewasserleitung im Bereich des Fischteichs des Angelsportvereins Seckach (Nähe Hagenmühle) bis zum Hochbehälter (HB) „Mutschere“ in Großeicholzheim. Man wünscht sich die Fertigstellung bis 2024.

Über eine Förderleitung soll Bodenseewasser in den HB „Mutschere“ gefördert werden. Dort findet die Mischung mit Eigenwasser aus dem Tiefbrunnen „Kohlplatte“ statt. Dieses Mischwasser wird dann zur Versorgung der Ortsteile Seckach und Zimmern über eine parallel verlaufende Fallleitung vom HB „Mutschere“ zum HB „Talberg“ im Ortsteil Seckach fließen.

AdUnit urban-intext2

Bürgermeister Ludwig und Roland Bangert vom örtlichen Bauamt: „Der Ortsteil Großeicholzheim wird weiterhin über die bestehende Fallleitung, dann zukünftig mit Mischwasser aus dem HB „Mutschere“ versorgt. Als Verbesserung für die Sicherstellung des Löschwasserbedarfs ist die zweite Einbindung im Bereich des Grabenweges geplant“. Da die Löschwasserversorgung im Ortsteil Großeicholzheim derzeit noch Defizite aufweist, sei im Bereich des Grabenwegs über einen Druckmindererschacht eine zweite Einspeisung geplant.

Des Weiteren sind nach Informationen des Büros Fritz Planung aus Bad Urach auf der Fallleitung Hydranten vorgesehen. Nach Umsetzung dieser Maßnahmen sollen die vorhandenen Defizite in der Löschwasserversorgung behoben sein.

AdUnit urban-intext3

Im Bereich der Bannholzsiedlung soll auf rund 725 Metern die Ortsnetzleitung erneuert werden, da dort in den letzten zehn Jahren bereits mehrere Wasserrohrbrüche auftraten. Außerdem soll dem Bau der Wasserleitung zeitnah der schon seit vielen Jahren geplante und dringend notwendige Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße Großeicholzheim - Bannholzsiedlung folgen.

AdUnit urban-intext4

An weiteren Arbeiten werden insbesondere noch die Erstellung eines Umweltgutachtens sowie die Beantragung der Bahn-, Gewässer- und Landstraßenquerungen anfallen.

Der Gemeinderat stimmte der vorgestellten Entwurfsplanung zu und ermächtigte die Gemeindeverwaltung zusammen mit dem Planungsbüro den Fachförderantrag einzureichen. L.M.