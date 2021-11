Feierlicher Segen für Jubelkonfirmanden

Großeicholzheim. „Die Zeiten ändern sich. Es ist so manches anders als bei Ihrer Konfirmation 1996, 1971, 1961 und ganz besonders 1951. Doch eines hat sich nicht verändert, und das ist der persönliche Konfirmandenspruch, den jeder Einzelne als Begleitung mit auf den Weg bekommen hat“, so Pfarrer Ingolf Stromberger in seinen Worten an die Jubelkonfirmanden des Jahres 2021 im Rahmen eines kurzweiligen Festgottesdienstes.

Mancher Umweg nötig

Doch außerdem unterstrich er mit seiner Predigt auch das Glaubensbekenntnis. Genauer gesagt, stoße es nicht überall auf Akzeptanz, wenn man seinen Glauben lebe.

Ingolf Stromberger erinnerte die Jubelkonfirmanden daran, dass ihnen sicher so mancher Umweg nicht erspart geblieben sei, und ihnen auch sicher manchmal Schweres zugemutet worden sei, doch er vermutete, dass den Jubelkonfirmanden gerade dann die Nähe Gottes besonders bewusst war, ganz nach der Zusage Jesu „Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, dem wird nichts mangeln.“

Nach dem Verlesen jedes einzelnen Konfirmandenspruchs sprach er den 18 Jubilaren den Segen zu. Silberne Konfirmation feierten Ronny Blumberg, geborene Flick und Juliana Jantschek. Goldene Konfirmation begingen Jürgen Eberle, Gudrun Hofmann, geborene Fehr, Angelika Müller, geborene Grözinger, Gertrud Kegelmann, geborene Permann, Meta Weiser, geborene Permann, Verena Schmitt, Hildegard Friedrich, geborene Vogt und Margit Wolf, geborene Fehr. Zum Fest der Diamantenen Konfirmation waren gekommen Franz Brand, Werner Brand, Marianne Frey, geborene Fehr, Willi Klein, Karin Müller, geborene Rinklin und Hermine Wörz, geborene Brand. Margaretha Banschbach, geborene Martin und Reinhold Bittler wurden als Eiserne Konfirmanden gesegnet. L.M.

