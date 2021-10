Fastnachts-Outdoor-Party bereits in Planung

Zimmern. Da Abstand halten und durch die Maske singen sowie die Beschränkungen bei der Hallenbenutzung eine zu große Hürde dargestellten, mussten die mit viel Akribie geplanten Veranstaltungen der Fastnachtsgesellschaft „FG Zimmermer Fugschelöcher“ aufgrund der Corona-Pandemie in der Kampagne 2020/21 gänzlich ausfallen. Entsprechend gestrafft gestaltete sich die Jahreshauptversammlung der Zimmerner Fastnachter im örtlichen Sportheim. Der Vorsitzende Rudi Alter begrüßte besonders Bürgermeister Thomas Ludwig und dankte allen, die sich trotzdem für die Interessen des Vereins und im Sinne der Traditionspflege engagiert hatten.

Wie der Vorsitzende in seinem Rechenschaftsbericht betonte, hatte man eine Bollerwagenfahrt durch den Ort mit Verteilung von Süßigkeiten an die Kinder geplant. Auch den bereits geplanten Kindernachmittag und das Aktivenfest musste man absagen, was auch für die Vorstandssitzungen galt. In einzelnen Gruppen waren laut den Ausführungen von Rudi Alter bereits die Planungen einer Prunksitzung im Dorfgemeinschaftshaus im Gange, aber das machte wegen der Pandemie keinen Sinn, so Alter. Da man die Fastnacht in der kommenden Kampagne nicht gänzlich ausfallen lassen wollte, plant der Vorstand eine Outdoor-Party zusammen mit der FG Seckach und der FG Großeicholzheim, ein Sonnwendfeuer und eine Halloweenparty.

Im Anschluss an diese Ausführungen berichtete Rudi Alter für die erkrankte Kassenwartin Nadine Keller über eine zufrieden stellende Finanzlage in der Vereinskasse und da die beiden Kassenprüferinnen Claudia Bauer und Daniela Zorn keine Beanstandungen zu vermelden hatten, erfolgte die Entlastung des Vorstands auf bürgermeisterlichen Antrag mit einstimmigem Votum. Ludwig hob die Bedeutung der Traditionspflege hervor und lobte die Bemühungen der Verantwortlichen der FG „Zimmermer Fugschelöcher“ für ein lebendiges Kulturangebot in der Gemeinde. Rudi Alter teilte abschließend der Versammlung mit, dass man im Vorstandsteam bereits Überlegungen anstelle für eine gemeinsame Wanderung. L.M.