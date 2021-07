Fränkische Nachrichten Plus-Artikel 75 Jahre Vertreibung - Bürgermeister Thomas Ludwig blickt zurück auf dieNachkriegszeit / 1242 Schüttwaer erreichten den Landkreis am 26. Juli 1946 Fast 23 000 Menschen kamen in Seckach an

Von Frühjahr bis Herbst 1946 wurden dem Kreis Buchen viele Tausend Heimatvertriebene zugewiesen. Bürgermeister Thomas Ludwig wirft einen Blick auf die Ankunft in der Seckacher „Teufelsklinge“ und die Erinnerungskultur mit Schüttwa.