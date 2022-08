Fahrt im Feuerwehrauto begeisterte die Kinder

Seckach. Im Feuerwehrauto mitfahren zu dürfen, ist schon was ganz Besonderes und ganz sicher auch unvergesslich. Rund 20 Kinder der Ortsteile Großeicholzheim, Seckach und Zimmern hatten am Samstag dieses Vergnügen durch ihre Teilnahme am „Schlotfeger“-Sommerferienprogramm.

Jedes Kind ging zum Feuerwehrgerätehaus seines Heimatortes und ab da fuhren sie mit dem Feuerwehrauto zum Spieletreffpunkt nach Seckach, wo bei der extremen Hitze vor allem die Wasserspiele der verschiedenen Stationen begeisterten. Gleichzeitig konnten die Kinder und Jugendlichen ihr Geschick im Umgang mit Wasser unter Beweis stellen.

So war beispielsweise beim Spritzen mit der Kübelspritze Teamwork gefragt, da einer pumpen und der andere zielen musste, um die Tennisbälle von den Pylonen zu spritzen.

Auf Schnelligkeit und Genauigkeit kam es beim Wassertransport an, bei dem jeweils zwei Teams gegeneinander so schnell wie möglich mit Hilfe eines Schwammes einen Eimer mit Wasser füllten.

Der Höhepunkt war jedoch die große Wasserrutsche aus Planen, bei der alle viel Freude beim Toben hatten. Zum Abschluss gab es am Gerätehaus in Seckach noch Würstchen, Brötchen und Eis für den hungrigen potenziellen Florians-Nachwuchs. L.M.