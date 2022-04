Ernst Hofmann neuer Schützenkönig

Seckach. Aufgrund der Corona-Auswirkungen mit Ausfall zahlreicher Veranstaltungen legte man beim Sportschützenverein „Hubertus“ im vergangenen Jahr das Hauptaugenmerk auf die Schießstandspflege- und Instandsetzungsmaßnahmen im und am Schützenhaus.

Das erklärte Oberschützenmeister Werner Köpfle im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Schützenhaus. Trotz der Einschränkungen im Veranstaltungs- und Schießbetrieb habe man einiges unternehmen können. Sein Dank galt allen, die sich in den Dienst der gemeinsamen Vereinssache gestellt haben. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder informierte der Vorsitzende über die neue Mitgliederverwaltung beim Badischen Schützenverband und das Engagement von Jürgen Berg beim Erstellen des Programms für den SSV Seckach.

Während sowohl die Kreismeisterschaften als auch das traditionelle Grillfest auf der eigenen Anlage sowie das Partnerschaftstreffen mit Reichenbach ausfallen mussten, waren sowohl der Oberschützenmeister mit seiner Frau Magdalena mit Schützenhausdiensten und Hermann Göring mit Mäharbeiten und Instandsetzungen nicht tatenlos.

Der Schießbetrieb und die Gaststätte waren geschlossen, wogegen die Einzelschießübungen unter Organisation und Planung durch Schießleiter Gerald Betz im Stundentakt gemäß den Vorgaben durchgeführt wurden. Als vollen Erfolg bezeichnete Werner Köpfle das Königsschießen sowie das Schießen auf die Damenehrenscheibe. Ein besonderer Dank ging an Otmar Hornung für seine gedrechselte Jugendscheibe und an Rainer Kampfhenkel, der diese gestiftete Scheibe kunstvoll bemalt hatte.

Nach den Ausführungen des stellvertretenden Vorsitzenden Jürgen Berg informierte Schriftführerin Marina Keller über die Inhalte der weiteren Aktivitäten des Traditionsvereins.

Sportleiter Gerald Betz berichtete vor dem Vortrag von Magdalena Köpfle über das Geschehen aus dem Nachwuchsbereich über die vereinsinternen Sportwettbewerbe. So ging beim Königsschießen die Damenehrenscheibe an Katrzyna Habdas als Königin zusammen mit ihren Ritterinnen Magdalena Köpfle als 1., Marina Keller als 2. und Jennifer Miskovic als 3. Ritterin.

Schützenkönig bei den Herren wurde Ernst Hofmann, ihm zur Seite stehen Hermann Göring als 1., Werner Köpfle als 2. und Tobias Wenninger als 3. Ritter. Die Jugendscheibe wurde Max Diefenbach überreicht. Über einen wegen der ausgefallenen Veranstaltungen angespannten Kassenstand berichtete Schatzmeisterin Judith Matthes. Da ob der sorgfältigen Finanzverwaltung von den Kassenprüfern Klaus Weber und Peter Lakus keinerlei Beanstandungen zu vermelden waren, erteilten die Mitglieder dem Vorstand Entlastung.

Mitgliedsbeiträge angepasst

Aufgrund der allgemein gestiegenen Kosten für Energie beschloss man, den Mitgliedsbeitrag ab 2023 für alle Mitglieder auf 30 Euro und den Familienbeitrag auf 50 Euro festzulegen.

Oberschützenmeister Werner Köpfle informierte die Anwesenden, dass aufgrund ihres 75. beziehungsweise 80. Geburtstages, ihrer langjährigen Mitgliedschaft und außergewöhnlicher Verdienste um den Verein „Hubertus“ die Mitglieder Alois Malcher, Ekkehard Brand, Peter Lakus, Michael Bayer, Irene Bauer und Heinrich Weiser im Jahr 2021 zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden.

Weiter oblag es ihm, die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre Treue zum Verein, dem Badischen und dem Deutschen Schützenbund sowie dem Schießsport an Cornelia Bischoff, Gerald Betz, Karlheinz Hefner, Christoph Kipphan, Alwin Münch, Michael Schüßler, Markus Thren, Franz Utz, Michael Utz, Benjamin Kohler und Johannes Zorn zu übergeben. Mit der Goldenen Ehrennadel für seine 40-jährige Mitgliedschaft bei den Sportschützen in Seckach wurde Peter Kobar ausgezeichnet.

Ehrungen für 25 Jahre Mitgliedschaft im Sportschützenverein „Hubertus“ Seckach 1924 erhielten Jürgen Berg, Günther Schallwig und Dieter Leidl.

Gerald Betz zeichnete als Schießleiter die Vereinsmeister 2021/22 aus: Jürgen Berg (Pistole 9 mm und 45ACP sowie Rev. 357 Mag.), Franz Utz (Revolver 44 Mag.), Michael Beichert (KK-Sportpistole), Werner Köpfle (Karabiner 98K), Hermann Göring (KK 50 m Aufl./100 m Aufl./100 m Zielfernrohr KK), Manfred Steinbach (Ordonnanzgewehr Auflage), André Eiffler (Großkaliber Gewehr Zielfernrohr 100 m Aufl.), Magdalena Köpfle (Luftgewehr Aufl.).