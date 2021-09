Erneuerungsarbeiten standen auf dem Programm

Seckach. Corona-bedingt mussten einige Traditionsveranstaltungen ausfallen, wodurch die Vereinsfinanzen stark geschmälert wurden, aber trotzdem mussten Erhaltungs- und Renovierungsarbeiten in und an der gesamten Schießanlage des Sportschützenvereins „Hubertus“ Seckach durchgeführt werden. Im Beisein von Bürgermeister Thomas Ludwig, Ehrenmitgliedern und Vertretern der örtlichen Vereine eröffnete Oberschützenmeister Werner Köpfle die Jahreshauptversammlung und dankte dabei allen, die sich im Berichtszeitraum für die Aufgaben des Traditionsvereins engagiert hatten.

Während Veranstaltungen wie die Kreismeisterschaften, Grillfest und das Partnerschaftstreffen mit Reichenbach ausfallen mussten, wurde das Schießtraining beibehalten. Der Oberschützenmeister selbst hatte sich zusammen mit seiner Frau Magdalena für den Schützenhausdienst verantwortlich gezeichnet. „Viel Arbeit musste in die Schießstandpflege mit Mäharbeiten und sonstigen Erhaltungsmaßnahmen investiert werden“, so Köpfle in seinem Rechenschaftsbericht. Am 100-Meter-Schießstand wurden durchschusssichere Stahlplatten montiert und Kameras sowie Lampen angebracht. Als mühselig entpuppten sich die Unkrautentfernung und Entsorgung der zahlreichen Steine am 100-Meter-Stand. Die alle vier Jahre stattfindende Schießstandüberprüfung brachte keine besonderen Beanstandungen, sondern sogar die positive Begutachtung, dass man künftig die 25-Meter-Kurzwaffenschießstände auch mit Langwaffen beschießen könne.

Ergebnis der Vorstandswahlen Das Ergebnis der Vorstandswahlen: Oberschützenmeister wird Werner Köpfle.Zu seinem Stellvertreter wird Jürgen Berg ernannt, nachdem Ludwig Kohler auf eigenen Wunsch nach sechs Jahren ausschied. Schatzmeisterin wird Judith Mathes. Ihr Vorgänger Heiko Keller schied nach 16 Jahren aus. Zur Schriftführerin wurde Marina Keller ernannt, Sportleiter wird Gerald Betz, Jugendleiterin ist ab sofort Magdalena Köpfle. Als Beisitzer wurden Gottlieb Kohler und Heiko Keller gewählt. Kassenprüfer werden Peter Lakus und Klaus Weber. L.M.

„Nach sechsmonatiger Schließung des Schießbetriebes und der Gaststätte wurden gemäß den Vorgaben Einzelschießübungen im Stundentakt durchgeführt“, resümierte Werner Köpfle weiter. Das Königsschießen sowie das Schießen auf die Damenehrenscheibe sei wieder ein Erfolg gewesen, während die Königsfeier mit Ehrungen der Corona zum Opfer fiel.

Wegen fehlender Einnahmen fiel der Bericht von Schatzmeister Heiko Keller nicht so zufriedenstellend aus, wenngleich man beim Sportschützenverein „Hubertus“ trotzdem zuversichtlich in die Zukunft schaue. Sportleiter Gerald Betz proklamierte Schützenkönig André Eiffler, dem Gerhard Keller als 1. Ritter, Cevriye Betz als 2. Ritterin und Tobias Wenninger als 3. Ritter zur Seite stehen. Beim Ausschießen der Damenscheibe ging Jennifer Miskovic als Königin hervor mit der 1. Ritterin Stefanie Wenninger, 2. Ritterin Isolde Göring und 3. Ritterin Kerstin Köpfle.

Jugendleiterin Magdalena Köpfle erklärte, dass Max Diefenbach beim Ausschießen der Jugendscheibe kurz vor dem Lockdown im Herbst 2020 als Sieger hervorging, gefolgt von Felix Utz. Sie bedauerte den mangelnden Nachwuchs und bat diesbezüglich um Unterstützung. Anschließend bestätigten die Kassenprüfer Peter Lakus und Klaus Weber eine Kassenführung ohne Tadel und der Vorstandschaft eine korrekte sowie zukunftsweisende Arbeit. Als Dank erteilten die Mitglieder des gesamten Vorstands einstimmig Entlastung.

Anschließend fanden die Wahlen zum Vorstand unter Leitung von Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig statt (Ergebnisse siehe Infobox). Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung oblag es dem Oberschützenmeister Werner Köpfle verdiente und langjährige Mitglieder zu ehren.

Aufgrund ihrer großen Verdienste für den Vereine, ihre Zuverlässigkeit und ihr Pflichtgefühl wurden Alois Malcher, Ekkehard Brand und Peter Lakus zu Ehrenmitgliedern ernannt. Ebenfalls mit Ehrenurkunde, Ehrennadel und Präsent ausgezeichnet wurden Stefan Alter und Tina Bürzer für ihre 30jährige und Norbert Mikolka für seine 50jährige Treue zum Sportschützenverein „Hubertus“ Seckach. L.M.