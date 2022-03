Er ist nicht nur hinter der Theke zu finden

Zimmern. Der ehemalige Seckacher Gemeinderat Richard Kolbenschlag feiert an diesem Dienstag seinen 60. Geburtstag. Nach seinem Rückzug aus der Kommunalpolitik 2019 ist er vor allem durch seine Besenwirtschaft auf dem Waidachshof einem größeren Publikum bekannt.

Richard Kolbenschlag wurde am 8. März 1962 in Adelsheim geboren. Zusammen mit drei Geschwistern wuchs er auf dem elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb auf dem Waidachshof auf. Die Grundschule besuchte er in Zimmern. Von 1972 bis 1978 ging Richard auf das Ganztagsgymnasium nach Osterburken.

Anschließend machte er eine zweijährige landwirtschaftliche Ausbildung in Mosbach und auf dem Waidachshof. Später besuchte er die Landwirtschaftliche Fachschule in Mosbach, die Voraussetzung für die Meisterprüfung war. Die Prüfung selbst war in Buchen und Sinsheim. Mit gerade mal 23 Jahren legte er diese Prüfung ab. Danach arbeitet er auf dem Stutenbetrieb Hoher Odenwald in Mülben (1987 bis 1995) und als landwirtschaftlicher Betriebshelfer. 1995 übernahm Richard Kolbenschlag dann den elterlichen Hof.

Und auch in einem anderen Punkt trat Richard in die Fußstapfen seines Vaters. Werner Kolbenschlag war über 30 Jahre im Seckacher Gemeinderat und zwei Amtsperioden Ortsvorsteher von Zimmern. Und auch Sohn Richard zog es in die Kommunalpolitik. Er war 15 Jahre lang, von 2004 bis 2019, Gemeinderat in Seckach und eine Periode im Ortschaftsrat. Er gehörte der örtlichen Partei P.U.L.S. („Parteiunabhängige Liste Seckach“) an.

1993 heiratete Richard seine Ehefrau Anna, die er im Urlaub in Polen kennengelernt hatte. Aus der mittlerweile geschiedenen Ehe gingen drei Söhne hervor, Kristof, Jan und Laurin. Alle drei sind noch sehr oft auf dem Waidachshof. Die beiden jüngeren Söhne sind exzellente Skatspieler und haben auch schon mehrere Deutsche Meisterschaften errungen. In der Landwirtschaft legte Richard Kolbenschlag schon gleich nach der Übernahme des Hofs das Augenmerk auf ökologischen Anbau und stellte den Betrieb komplett auf Bio um. Aktuell baut er auf einem 50 Hektar großen Areal unter anderem Dinkel, Rotklee und Ackerbohnen an.

Seit 2001 ist Richard Kolbenschlag nicht nur Land- sondern auch Gastwirt. Zunächst gab es im Besen „Zum Kolbe“ nur die typischen Besengerichte – wie Bratwurst, Schlachtplatte oder Leberknödel. Im Laufe der Zeit wurde die Speisekarte aber erweitert. Dies liegt auch an Koch Peter Müller aus Merchingen. Zusammen bereiten die beiden Köche Speisen zu, die weit über die Speisekarte eines Besens hinausgehen. Das wird allgemein geschätzt. Und so hat der Besen „Zum Kolbe“ viele Stammkunden.

Viele Hobbys

Wenn er nicht an der Theke steht oder auf den Feldern im Einsatz ist, widmet sich Richard Kolbenschlag seinen vielfältigen Hobbys. Besonders gern spielt er Skat. Daneben ist er interessiert am regionalen und überörtlichen Geschehen. Er liest viel.

Auch hiesige Vereine unterstützt Richard Kolbenschlag gerne. Er ist seit über 40 Jahren Mitglied beim heimischen FC Zimmern, beim SV Seckach und beim VfL Eberstadt. Skat spielt er regelmäßig bei „Grand Hand Sulzbach“ und beim Skatclub Buchen/Walldürn. L.M./Bild: Merkle