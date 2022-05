Immer wieder standen die Beschäftigten der Seckacher Firma Hilite zwischen Bangen und Hoffen. Nun scheint das Ende des Werks aber beschlossene Sache zu sein. Das fürchtet Birgit Adam, Gewerkschaftssekretärin bei der IG Metall Tauberbischofsheim.

Nach ihren Informationen will der Automobilzulieferer Hilite seinen Standort in Seckach Ende 2023 schließen. Auch das Werk in Marktheidenfeld

...