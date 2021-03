Kleineicholzheim. Besser hätte das Jahr 1970 für Marga Schwarzer und Johannes Holl gar nicht beginnen können, als beim Neujahrstanz im Oberschefflenzer „Hirsch“ bei der „Lisbeth“ die Weichen für 50 glückliche Ehejahre der beiden gestellt wurden. Auch wenn die große Feier der Goldenen Hochzeit mit den drei Kindern und fünf Enkelkindern Corona-bedingt nicht am Samstag stattfinden kann, so genießt das Jubelpaar seinen besonderen Tag dennoch.

Die beiden denken gerne zurück an den 1. Januar 1970 und natürlich an den turbulenten Hochzeitstag am 20. März 1971. Die gesetzliche Vorlage verlangte damals noch Volljährigkeit bei der Hochzeit, doch zur Vollendung des 21. Lebensjahrs fehlten beiden Verliebten, die 1951 geboren waren, noch ein paar Monate. Darum musste das Jugendamt zunächst die wohnlichen, persönlichen sowie wirtschaftlichen Gegebenheiten des Paars prüfen, befand jedoch rasch alles für in Ordnung und erklärte sie vorzeitig für volljährig. Damit konnte sowohl die standesamtliche Trauung im Rathaus der damals noch eigenständigen Gemeinde Kleineicholzheim sowie am selben Tag die kirchliche Trauung in der evangelischen Kirche Oberschefflenz mit der anschließenden großen Hochzeitsfeier im Sulzbacher Elternhaus des Bräutigams stattfinden.

Vor der Hochzeit wohnte der gebürtige Unterschefflenzer Johannes Holl in Tauberbischofsheim und arbeitete als Schriftsetzer bei den Fränkischen Nachrichten. Seine Marga war in Voigtsdorf (Mecklenburg) zur Welt gekommen, aber mit ihren Eltern bereits seit 1957 in Kleineicholzheim Zuhause. Sie arbeitete in der Strumpffabrik Hudson in Mosbach bis zur Geburt des ersten Kindes 1972, dem 1977 und 1978 noch zwei Geschwister folgten und die Mutter eine Weile auf Trab hielten bis sie sich wieder dem Berufsleben widmen konnte und zwar in einem örtlichen Arzthaushalt bis zum Renteneintritt 2015.

Johannes Holl wechselte 1976 als Maschinensetzer zur Rhein-Neckar-Zeitung nach Buchen und erinnert sich, dass die Zeitungsseiten damals noch komplett in Bleisatz erstellt wurden, doch er konnte den technischen Wandel über einige Zwischenstufen bis zur digitalen Produktion mitgestalten. Seit 2014 kann auch er das Rentnerdasein genießen und sich dank seiner beruflichen Erfahrung ehrenamtlich als Mitglied der Druckwerkstadt im Stadtmuseum Mosbach einbringen. In den 90er Jahren fungierten beide als Zeitungsausträger in ihrem Kleineicholzheim, wo sie seit der Hochzeit im Eigenheim leben.

Zu den größten Hobbies der beiden zählte neben dem Reisen und langen Fahrradtouren vor allem das Tanzen, solange es die Gesundheit zuließ. Noch heute ist ihnen Bewegung an der frischen Luft wichtig und der einstündige Spaziergang ist beiden täglich Bedürfnis und Pflicht. Und sie freuen sich, wenn die Kinder aus Scheringen und Köln mit ihren Partnern und den Enkelkindern zur „Nachhol-Feier“ der Goldenen Hochzeit anreisen können. L.M.