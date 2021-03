Das Milchhäusle in der Großeicholzheimer Ortsmitte ist zu einem „kleinen Schmuckstück“ geworden, findet nicht nur Ortsvorsteher Reinhold Rapp, sondern wohl auch die restlichen Großeicholzheimer. Am 15. Juli 2020 begannen die Arbeiten an dem Leader-geförderten Projekt „Milchhäusle wird zum Infopoint“. Insgesamt rund 20 000 Euro investierte man in die Neugestaltung, rund 15 500 Euro Förderung

...