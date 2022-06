Eicholzheimer Straße bleibt gesperrt

Seckach. Die Firma Schneider-Bau aus Öhringen hat am Montag und Dienstag in der Eicholzheimer Straße die neue Asphaltdeckschicht aufgebracht. Die Restarbeiten, wie die Herstellung der Dehnfugen und das Säubern der Schächte, wurden am Mittwoch abgeschlossen.

Auf Grund der aktuellen sommerlichen Temperaturen von über 30 Grad in der Sonne kühlt der schwarze Asphalt nicht so schnell ab wie geplant. Es besteht die Gefahr, dass Fahrzeuge Spuren im neuen Asphalt hinterlassen. Deshalb muss die Straße über das lange Wochenende gesperrt bleiben. Im Laufe des Montags werden die Sperrungen beseitigen und die Fahrbahn freigeben, heißt es dazu abschließend vonseiten der Gemeinde.