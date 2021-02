Die Deutsche Bahn AG investiert rund 560 000 Euro in die Erneuerung der Aufzüge am Bahnhof in Seckach. Die Arbeiten beginnen am 15. März und sollen bis Mitte Juli abgeschlossen sein.

Seckach. Das Ringen von Bürgermeister Thomas Ludwig um den guten Ruf und die Gastfreundlichkeit der Baulandgemeinde war lang und zäh, wird aber ab 15. März endlich belohnt. Dann beginnt die Deutsche Bahn AG mit der Erneuerung der Aufzüge am Seckacher Bahnhof. Diese gaben seit vielen Jahren Anlass zu Beschwerden und waren für Reisende ein echtes Ärgernis, entweder aufgrund technischer Defekte oder wegen Vandalismus. Nicht nur für Menschen mit Mobilitätseinschränkung, sondern auch für Reisende mit Fahrrad, Kinderwagen oder schwerem Gepäck.

Die Aufzüge am Bahnhof in Seckach werden am 15. März erneuert. Die Arbeiten sollen bis Mitte Juli abgeschlossen sein. Die Kosten in Höhe von rund 560 000 Euro teilen sich der Bund und die Deutsche Bahn AG. © Liane Merkle

Besonders der Mittelbahnsteig ist für diesen Personenkreis ohne Aufzug so gut wie gar nicht erreichbar, außer über die alternative mächtige Treppe. Doch wer in Seckach umsteigen muss, läuft dann Gefahr, wegen des erforderlichen Umwegs seinen Anschlusszug zu verpassen. Ein Schreckensszenario für Betroffene, die auf halbem Weg im Aufzug steckengeblieben waren, war neben dem entstehenden Zeitdruck auch die Wartezeit, bis die Freiwillige Feuerwehr Seckach zur Befreiung verhelfen konnte.

Genervte Kunden

Die von solchen Erfahrungen genervten Bahnkunden meldeten sich in den vergangenen Jahren immer häufiger zu Wort und trugen ihre Klagen bei der für die Unterhaltung der Aufzüge zuständigen Deutschen Bahn AG vor, nachhaltig unterstützt von der Gemeinde Seckach. Leserbriefe und redaktionelle Beiträge in den Fränkischen Nachrichten sorgten zudem dafür, dass das Problem längst einer breiten Öffentlichkeit bekannt war.

Wie Bürgermeister Ludwig bestätigte, hatte dieser negative Dauerbrenner sich sogar in der einschlägigen Fachliteratur niedergeschlagen, denn beispielsweise in der im Jahr 2017 erschienenen Ausgabe „Nordbaden“ der Buchreihe „Schienenwege gestern und heute“ hieß es wörtlich: „Für Reisende problematisch ist der Zugang zum Mittelbahnsteig über eine steile Treppe von der Straßenbrücke, da der vorhandene Aufzug sehr oft defekt ist.“

Gründe genug für das Gemeindeoberhaupt, um beim zuständigen Bahnhofsmanagement Mannheim von DB Station & Service über Jahre hinweg immer wieder nachzubohren und Verbesserungen einzufordern. Zur Ehrenrettung der dort verantwortlichen Personen berichtete Ludwig aber auch, dass bereits in der Vergangenheit viele Maßnahmen ergriffen wurden, um dem Problem Herr zu werden. Dazu zählte unter anderem, dass die Wartungsintervalle verkürzt wurden und wöchentlich vor Ort eine Funktionsprüfung stattfand. Zudem war der Aufzug am Mittelbahnsteig erst im Jahr 2012 runderneuert worden. Das Ergebnis war dennoch nicht befriedigend, denn immer wieder traten neue technische Probleme auf, der Unterhaltungsaufwand wurde größer und größer.

Insbesondere die seit dem Jahr 2019 amtierende Leiterin des Bahnhofsmanagements Mannheim, Andrea Kadenbach, machte sich deshalb innerhalb des Bahnkonzerns für den Austausch der Aufzüge stark. Mit Erfolg, denn kurz nach den närrischen Tagen erreichte die Gemeindeverwaltung von der Bau- und Projektkommunikation beim Regionalbereich Südwest, Bahnhofsbauprojekte Baden-Württemberg, die erfreuliche Nachricht, dass mit dem Austausch der Aufzüge schon am 15. März begonnen werden soll.

Bürgermeister Ludwig: „Weil die Corona-Pandemie auch für die öffentlichen Verkehrsunternehmen erhebliche wirtschaftliche Einbußen mit sich bringt, kann diese Entscheidung nicht hoch genug eingeschätzt werden.“ Er erläuterte, dass zuerst der Aufzug zum Mittelbahnsteig (Gleis 2/3) ausgetauscht wird. Die Wiederinbetriebnahme sei für Mitte Juli vorgesehen. „In dieser Zeit steht der Aufzug leider nicht zur Verfügung“, so Ludwig. Im Anschluss erfolgt der Austausch des Aufzugs zum Hausbahnsteig (Gleis 1).

Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf rund 560 000 Euro und werden von der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Bahn AG getragen. Wegen dieser Maßnahme ist von Mitte März bis Mitte Juli kein barrierefreier Zugang zum Mittelbahnsteig möglich. Die Deutsche Bahn AG empfiehlt mobilitätseingeschränkten Reisenden deshalb, in dieser Zeit ihre Reise vorher (spätestens einen Werktag) bei der DB Mobilitätsservice-Zentrale anzumelden oder auf den Bahnhof Neckarelz auszuweichen.