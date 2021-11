DRK-Urgestein feiert 75. Geburtstag

Seckach. Als Seckacher DRK-Urgestein ist sie bekannt, am heutigen Montag feiert Irene Bauer ihren 75. Geburtstag und wird aufgrund ihrer zahlreichen ehrenamtlichen und sozialen Einsätze sicher mit einem Heer an Gratulanten rechnen können. Geboren wurde sie am 29. November 1946 in Heidelberg.

Nach Seckach kam die langjährige Vorsitzende des DRK-Ortsverbands im Alter von drei Jahren. In der Baulandgemeinde wuchs sie bei Hedwig und Paul Bundschuh zusammen mit deren Söhnen Fritz und Gerhard auf, besuchte die Schule und machte von 1961 bis 65 eine Lehre zur Einzelhandelskauffrau. Anschließend übte sie ihren Beruf als kaufmännische Angestellte 35 Jahre lang bis zum Renteneintritt in der Maschinenfabrik Seckach aus.

Irene Bauer feiert heute ihren 75. Geburtstag. © Liane Merkle

Sehr jung lernte sie 1965 beim Tanz im Gasthaus „Lamm“ den Bödigheimer Engelbert Bauer kennen. Das passte so gut, dass die beiden nicht lange fackelten, sondern noch im gleichen Jahr heirateten. Wie recht sie hatten, es so eilig zu haben, zeigte sich, als sie ihren Mann schon 1982 wegen einer Krebserkrankung verlor. Dabei hatten sie sich doch gerade erst richtig im sanierten Eigenheim eingerichtet.

Doch Irene Bauer ist eine „Frau der Tat“. In den 1963 gegründeten DRK-Ortsverband war sie schon 1965 eingetreten und bereits ein Jahr später zur Bereitschaftsleiterin gewählt worden. Dieses Amt sowie 15 Jahre zusammen mit Benno Henn die Kreisbereitschaftsleitung übte sie bis 1998 aus. Im selben Jahr wurde sie zur Vorsitzenden gewählt. Zwar hatte sie bei der letzten Jahreshauptversammlung aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt zur Verfügung gestellt, doch mangels Nachfolge ist sie kommissarisch noch immer im Dienst.

Und obwohl das Engagement beim DRK zusätzlich zur Berufstätigkeit schon sehr zeitintensiv war, engagierte sich Bauer auch in anderen Vereinen. Seit 1972 gehört sie dem Schützenverein Seckach an, viele Jahre als Schriftführerin und als förderndes Mitglied. In den VdK-Ortsverband Seckach trat sie etwas wenig später ein, war aber auch dort als Kassiererin zwölf Jahre im Vorstand.

Als passives Mitglied unterstützt sie Musikverein, Gesangverein und Heimatverein in Seckach sowie die FG „Seggemer Schlotfeger“ und die FG „Zimmermer Fugschelöcher“ ebenfalls fördernd seit deren Gründungen, hilft aber auch hier bei der Kinderfastnacht an der Kasse.

Zu ihrem heutigen Ehrentag schließen sich die Fränkischen Nachrichten den zahlreichen Gratulanten an und wünschen alles Gute, vor allem Gesundheit. L.M.