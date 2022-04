Drei sicherten sich einen Platz auf dem Siegerpodest

Seckach. Aufgrund einer kurzfristigen Absage hatte die Sportkegelabteilung des SV Seckach die Ehre, mit der Austragung der Jugendbezirksmeisterschaften ihr Organisationstalent unter Beweis stellen.

Stefanie Denninger, Jugendsportwartin und Trainerin, sowie Abteilungsleiterin Brunhilde Pistor zeigten sich ein weiteres Mal als unschlagbares Team und schafften es mit Hilfe des Bezirksjugendwartes Marcel Volz (TSV Denkendorf), für alle ein unvergessliches und erfolgreiches Sportwochenende zu gestalten.

Hierzu kamen Spieler aus der gesamten Region Mittlerer Neckar zusammen. Für den SV Seckach gingen aufgrund diverser Ausfälle nur vier Spieler an den Start.

Hiervon sicherten sich drei einen Platz auf dem Siegerpodest und somit die Teilnahme an den Württembergischen Meisterschaften Ende Mai in Sindelfingen. In der Spielklasse U14 weiblich wurde das Treppchen somit von drei Seckacher Damen geschmückt: Drittplatzierte war Leni Phillipp, Zweite Magdalena Sedlic und neue Bezirksmeisterin Maria Balagula. Für Valentin Balagula hat es aufgrund der starken Konkurrenz in der Altersklasse „U18, männlich“ nur für den siebten Platz gereicht. L.M.