Drei Hausgemeinschaften ziehen ein

Zwei neue Kinderdorfhäuser in Holzrahmenbauweise wurden in der Klinge in Seckach fertiggestellt und nun von Weihbischof Dr. Peter Birkhofer gesegnet. Dort finden drei Hausgemeinschaften Platz.

Seckach. Das Kinder- und Jugenddorf Klinge ist eines der größten Einrichtungen dieser Art in Deutschland. Rund 200 Kinder im Alter zwischen drei und 18 Jahren werden hier betreut: Pro Hausgemeinschaft leben acht Kinder unterschiedlichen Alters in familienähnlicher Struktur unter einem Dach. Drei Hausgemeinschaften ziehen ab Mai in ein neues Zuhause ein. Die Segnung der Neubauten erfolgte am 16. April durch Weihbischof Dr. Peter Birkhofer.

Weitere Abschnitte folgen

Fakten zum Klinge-Neubau Der Spatenstich für die zwei neuen Häuser im Schwimmbadweg erfolgte im Sommer 2018. Die ersten Planungen fanden aber bereits 2011 statt. Die Bauzeit für beide Gebäude dauerte rund 32 Monate. Es wurden rund 6,6 Millionen Euro für die Erschließung und den Bau der Häuser investiert. In den neuen Räumlichkeiten finden drei Hausgemeinschaften mit drei Hausleiterwohnungen platz. Das entspricht einer Wohnfläche von 1850 Quadratmetern. Zusätzlich befindet sich ein innovatives Heizsystem im Gebäude, mit dem neben den Neubauten auch die Schule beheizt werden kann. Es wurden zwei neue Häuser gebaut. Ein Langhaus in L-Form sowie eine weitere Gebäude in U-Form. Als Baustoff entschied man sich für Holz. Es handelt sich um reine Holzbauten in Holzrahmenbauweise. Die Gebäudeform der beiden Bauwerke ist ein steiles Walmdach, welches den Kindern Geborgenheit vermitteln soll. Markant sind drei Türme, die je zwei Treppenhäuser enthalten. Das eine Treppenhaus dient der Hausgemeinschaft und das zweite der Hausleitung, die in einer abgetrennten Wohnung unter gemeinsamem Dach mit den Kindern lebt. Zudem übernehmen die Türme die Durchlüftung und die Nachtauskühlung der Häuser. Außerdem gibt es einen Spielschuppen mit ausreichend Platz für Gegenstände für 24 junge Menschen ergänzt, wie beispielsweise Fahrräder oder Schlitten. Eine Führung durch die neuen Räumlichkeiten in rund einer Woche auf der Homepage der Einrichtung zu finden.

Mit diesen neuen Häusern endet für das Kinderdorf ein erster großer Bauabschnitt, dem weitere folgen müssen. „Die Klinge wurde 1951 zum Kinderdorf. Sie hatte damals wie heute das Ziel, neue Heimstätte für Kinder zu werden und ihnen Nestwärme zu ermöglichen. Die damaligen Bauten mussten schnell und kostengünstig erstellt werden. Dies merken wir heute an vielen Stellen“, so der Vorstand Dr. Christoph Klotz. Weiter berichtet er, dass bei den Bestandsbauten einiges nicht mehr den Normen entspreche, beispielsweise die Anzahl der Kinderzimmer oder Sanitärräume. Auch die energetischen Vorgaben werden nicht mehr erfüllt.

„Hätte man all die aktuellen Vorgaben versucht in den Bestandsgebäuden umzusetzen, wäre dies teurer gekommen, als der Neubau“, so der Vorstand. „Und dabei blieben noch die besonderen Vorgaben an einen Sonderbau weitestgehend unberücksichtigt. Wir hätten Wände versetzen müssen, um Fluchtwegbreiten zu korrigieren, oder hätten Decken nach oben verlegen müssen, um Platz zur Umsetzung von Akustik-Maßnahmen zu gewinnen.“

„Bedingt durch die besonderen Auflagen an Sonderbauten, was Kinderdorfhäuser heute sind, können die Kosten der Baumaßnahmen nicht mit denen von Einfamilienhäusern verglichen werden“, so der Vorstand weiter. „Die Finanzierung ist für uns ein Kraftakt“, so Dr. Klotz.

Freude über den Einzug

Die Einweihung der fertiggestellten Häuser fand am Freitag, 16. April, statt. Das eigentlich geplante große Einweihungsfest musste wegen der hohen Inzidenzzahlen abgesagt werden. Da die Kinder jedoch auf den Einzug in ihr neues Zuhause warten, entschied Vorstand Dr. Klotz, die Einweihung nicht zu verschieben. „Durch Corona waren die letzten Monate für die Kinder hart genug. Wir wollten ihnen die Freude auf den Einzug nicht nehmen“, so der Vorstand.

Außer Weihbischof Dr. Peter Birkhofer, der aus Freiburg anreiste, dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Trägervereins, Alexander Gerstlauer, Vorstand Dr. Christoph Klotz und Jana Brauß, die Koordinatorin der Einweihung, gab es keine weiteren Gäste. Ziel dieser „Veranstaltung“ war die Segnung der drei Gebäudeteile durch Weihbischof Dr. Birkhofer, damit die Kinder in ein gesegnetes neues Zuhause einziehen können. Die weiteren Teile der Einweihung wurden aufgezeichnet und können Ende nächster Woche – wie auch das Video der Segnung – über die Homepage des Kinderdorfs angesehen werden. Daneben sind auch einige weitere Videos zu finden. Besonderer Höhepunkt ist eine digitale Führung durch die Neubauten.

Im Kinderdorf ist es seit Bestehen Tradition, dass jedes Haus einen Namen erhält. Die Patrone wurden dabei so gewählt, dass sie einen Bezug zum Gebäude oder zum Wirken des Kinderdorfs haben. Die Auswahl der Namen erfolgte in einer Gemeinschaftsaktion des ganzen Dorfes. „Jedes Kinderdorfhaus, jeder Mitarbeiter und jede Schulklasse waren aufgerufen worden, gemeinsam mit den Kindern Vorschläge für Patrone zu sammeln und ihre Auswahl zu begründen“, so Vorstand Dr. Klotz. So sollte erreicht werden, dass eine intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte des Dorfs, der Aufgabe des Kinderdorfs und dessen, wofür der Patron steht, erfolgte. Die Namen der drei Hausgemeinschaften lauten: Antonius von Padua, Hildegard von Bingen und Martha von Bethanien.

Hauspatrone gefunden

Der heilige Antonius gilt als Schutzheiliger der Frauen, Kinder und Sozialarbeiter. Aber auch der Armen, der Liebenden, der Ehe und der Frauen. Die heilige Hildegard ist vor allem für ihre natur- und heilkundlichen Schriften bekannt. So gilt sie heute auch als die Patronin der Sprachforscher und Naturwissenschaftler. Die heilige Martha gilt als Patronin der Häuslichkeit und damit der Hausfrauen beziehungsweise Hausangestellten.

Als Baustoff entschied man sich für Holz. „Natürlich nachwachsende Rohstoffe, die auch das Gefühl von Wärme und Heimeligkeit bieten, waren uns bei der Auswahl der Baustoffe wichtig“, so Dr. Klotz. „Unser Kinderdorf existiert, damit Kinder Zukunft haben. Da gehört eine Auswahl möglichst nachhaltiger Baustoffe dazu“.

Die geplante Bauzeit konnte nicht eingehalten werden. Geplant war, die Immobilie im Jahr 2020 zu beziehen. Durch Corona mussten aber auf der Baustelle besondere Maßnahmen ergriffen werden, die zu Verzögerungen führten. Auch kam es gegen Ende der Maßnahmen immer wieder zu Lieferverzögerungen. Dennoch ist der Bauherr mit dem Baufortschritt zufrieden. „Wichtig ist doch“, so der Vorstand, „dass niemand verletzt wurde, dass die Immobilie unseren Anforderungen entspricht und natürlich auch, dass sie im Kostenrahmen blieb“.

Um auch in Zukunft noch Kindern ein Zuhause bieten zu können, stehen in den nächsten Jahren weitere Ersatzbauten an. „Die Baumaßnahmen im Schwimmbadweg zeigten, welche Infrastrukturansprüche heute auf einem Campus herrschen. Wir haben gemerkt, dass wir dringend einen Ort benötigen, an dem die Infrastruktur zusammenläuft. Um diese Zentralität zu schaffen, müssen wir das Verwaltungsgebäude des Kinderdorfs neu denken“ so der Vorstand.