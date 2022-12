Das Licht der Hoffnung erbeten

Großeicholzheim. Die Temperaturen waren schon unter Null, der Schlosspark Großeicholzheim leuchtete mit einem Hauch von Schnee im Kerzenschein – und der Besuch der ersten ökumenischen Adventsandacht war überwältigend. Unter musikalischer Begleitung der Bläsergruppe Großeicholzheim eröffneten Pastoralreferent Daniel Wenzel und Pfarrer Ingolf Stromberger die Andacht. Grundthema waren die Hoffnung – und das Licht, das erstrahlt, wenn Menschen aufeinander achten, wenn sie einander zuhören, ein Lächeln ihre Gesichter erhellt, kurz wenn die Menschen wieder voll Optimismus und Lebensfreude in die Zukunft blicken. Entsprechendes war auch in den Fürbitten – zusammen mit Marlies Herold-Schmitt und Julia Habdas – zu hören, die für alle Menschen in Dunkelheit, die sich in Form von Hunger, Krieg, Krankheit und vielem anderen ausdrücken kann, das Licht der Hoffnung und der Liebe erbaten. Abschließend lud Pfarrer Stromberger die Andachtsbesucher zum Beisammensein ein. Bild: Liane Merkle

