Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In Seckach - Bürgermeister Thomas Ludwig blickte in seiner Neujahrsansprache zurück – aber auch in die Zukunft / Bedeutsame Projekte Das entstandene „Wir-Gefühl“ gewürdigt

Ende März erhält die evangelische Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach für den Neubau des Gemeindehauses in Großeicholzheim die endgültige Zusage über die Fördermittel aus dem Leader-Programm. Nach dem Abbruch des Altbaus begannen im Sommer die vorbereitenden Arbeiten für den Neubau, welcher noch im Herbst in Holzständerbauweise errichtet wurde. © Liane Merkle