Buch zum Schmökern

Seckach-Zimmern. Selbstverständlich ist ein 50-jähriges Gemeindejubiläum etwas Besonderes und erfordert darum auch ein besonderes Erinnerungsstück. Seckach hatte das Glück, vor zehn Jahren eine größere Anzahl an Luftbildern erwerben zu können, die der Fotograf Erich Tschöpe aus Delmenhorst bei Bremen 1968 aus einem Doppeldeckerflugzeug heraus aufgenommen hatte. Sie zeigen die Ortskerne sowie weitere markante Gebäude aller Ortsteile einschließlich des Kinder- und Jugenddorfes Klinge im Zustand kurz vor der Gemeindereform.

In der Gemeindeverwaltung hatte man die Idee umgesetzt, einer Auswahl dieser Fotos die jeweils identische Perspektive aus dem Jahre 2022 gegenüberzustellen. Bürgermeister Thomas Ludwig sagte in der Buchvorstellung: „Erst dadurch entfalten die Bilder ihre wahre Kraft. Es gibt Motive, die sofort zugeordnet werden können, aber an anderer Stelle sind die Veränderungen so gravierend, dass man mindestens zweimal hinschauen muss, um die Örtlichkeit zu erkennen.“

Für die aktuellen Aufnahmen wurde Anatoli Brishatjuk aus Buchen – ein professioneller Drohnenfotograf – gewonnen. So entstand eine Dokumentation, die Jung und Alt, „Ureinwohner“ und „Zugezogene“, viele ehemalige Mitbürger zum Schmökern veranlassen dürfte. „Die Botschaft dieser Bilder lautet, dass es sich bei der baulichen Entwicklung einer Gemeinde um einen niemals endenden dynamischen Prozess handelt und dass es allen Grund gibt, dieser Tatsache positiv gegenüberzustehen. Der Wandel ist die Konstante.“

Dem feierlichen Anlass entsprechend, überreichte Ludwig die ersten Exemplare von „50 Jahre Gemeinde Seckach – Luftbilder damals und heute“ an seine Amtsvorgänger Peter Knoche und Ekkehard Brand, den Ersten Landesbeamten Dr. Björn-Christian Kleih sowie Partnerbürgermeisterin Carina Dittrich.

Das Buch im fast quadratischen Format umfasst 104 Seiten. Neben den Luftbildern gibt es am Ende noch eine Zugabe mit historischen Ansichtskarten aus ebenfalls allen Ortsteilen einschließlich dem Kinder- und Jugenddorf Klinge. Der Bürgermeister dankte Reiner Bechtold als fleißigem Sammler heimatkundlicher Gegenstände und Unterlagen, Henn/Bauer Medien GmbH aus Limbach für die grafische Gestaltung und die Gesamtherstellung des Buches, Anatoli Brishatjuk für die mehrwöchige Tour durch Seckach zur Erstellung der aktuellen Aufnahmen sowie dem Stadtarchiv Delmenhorst für seine Recherchen über den Fotografen Erich Tschöpe und nicht zuletzt den fleißigen Korrekturleser für ihre wertvolle Hilfe. . L.M