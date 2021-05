Besuch in der Klinge

Seckach. Zum Internationalen Tag der Familie rückt die Bundestagsabgeordnete Charlotte Schneidewind-Hartnagel (Bündnis 90/Die Grünen) Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt, die nicht in ihren Familien aufwachsen. „Familien sind vielfältig und bunt, daran muss heute erinnert werden“, sagte die Vorsitzende der Kinderkommission des Deutschen Bundestags.

AdUnit urban-intext1

„Es gibt Kinder, für die Familie aus verschiedenen Gründen aus engagiertem Personal in professionellen Einrichtungen besteht. Auch sie müssen wir im Blick haben – und ihnen Chancen auf eine gute Zukunft ermöglichen.“ Die Politikerin besuchte deshalb das Kinder- und Jugenddorf Klinge in Seckach – seit 70 Jahren ein Ort, an dem junge Menschen Sicherheit und Orientierung finden, wenn die eigene Familie kein Zuhause mehr sein kann. In der Klinge werden derzeit 135 Kinder im Alter zwischen drei und 18 Jahren betreut, jeweils acht Kinder pro Hausgemeinschaft. Im Mai werden die vor kurzem eingeweihten Häuser (die FN berichteten) bezogen.

Das nahm Charlotte Schneidewind-Hartnagel zum Anlass für einen Besuch und ein Gespräch mit Dr. Christoph Klotz, dem Vorstand des Trägervereins, Alexander Gerstlauer, dem Aufsichtsratsvorsitzenden, und Jana Brauß, die für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. „Man spürt sofort, dass hier versucht wird, den Wünschen und Belangen der Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden“, stellte Schneidewind-Hartnagel fest. „Unsere Kinder und die Hausleitungsfamilien sind stolz auf ihr neues Zuhause. Sie können es kaum erwarten, in ihren neuen Zimmern zu schlafen“, so Klotz.

Das Neubauprojekt sei ein erster Schritt, damit das Kinderdorf auch noch in Zukunft Heimstätte für Kinder in Not sein könne. Diesem würden weitere Schritte folgen. Bei der Besichtigung eines der noch nicht bezogenen Häuser begrüßte die Abgeordnete die konsequente Holzbauweise. „Die nachhaltige Bauweise war uns besonders wichtig. Dank der Holzoberflächen wurde eine Heimeligkeit und Wärme erreicht, die ihresgleichen sucht“, so Klotz.

AdUnit urban-intext2

„Die Klinge steht exemplarisch für viele Einrichtungen, die für junge Menschen die Gegenwart und Zukunft im Blick haben. Sie verdienen die Dankbarkeit der Gesellschaft“, so Schneidewind-Hartnagel.