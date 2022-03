Besondere Glückwunschkarte überreicht

Seckach/Schefflenz. „Wo mag denn Sigrids Christian sein?“ hatte der „harte Kern“ des Nabu Seckach- und Schefflenztal die bekannte Melodie in neun Strophen als Hymne für den Vorsitzenden Christian Thumfart umgedichtet und im Chor als Abschluss der Jubiläums-Mitgliederversammlung im Großeicholzheimer Gasthaus „Löwen“ präsentiert.

Seit der Gründung an der Spitze

Denn Christian Thumfart leitet das Nabu-Schiff seit der Gründung vor 51 Jahren mit unglaublicher Tatkraft, Umsicht und einer Begeisterung, die seine Mannschaft nicht nur bei der Stange hält, sondern auch immer wieder verblüfft.

„Hirn, Hand und Herz“

Als 2. Vorsitzender erinnerte sich Stefan Dorsch, dass ihn dieser Verein – anfänglich als „Bund für Vogelschutz“ – bereits sein ganzes Leben begleitet, und zwar mit Christian Thumfart an der Spitze. Und dessen Bestreben sei es immer gewesen sei, den Reichtum unserer Umwelt zu erhalten, was nicht nur viel Material und Geld kostet, sondern außerdem eine Menge Zeit und Arbeit. „Christian ist Hirn, Hand und Herz dieses Vereins“, so sein Fazit, das von stehenden Ovationen aller Anwesenden bestätigt wurde.

Rücken frei gehalten

Und ebenso viel Beifall erhielt Sigrid Thumfart, die ihren Mann, so in der Jubiläums-Hymne zu hören, seit 50 Jahren mit dem Nabu teilen muss und ihm immer noch den Rücken frei hält. Vom Landesverband des Nabu war keine Würdigung mehr für den rührigen Vorsitzenden zu erwarten, weil Christian Thumfart bereits alle Ehrungen auf Landesebene hat. Also entschied seine Mannschaft, sich etwas einfallen zu lassen und so erhielt er nach der „Hymne“ mit dem abschließenden Wunsch „So soll’s noch viele Jahre gehen: Noch vieles Gute kann entsteh’n“ nicht nur eine handgefertigte „Glückwunschkarte“ aus 15 Zentimeter dickem Holz und ein „transportables Blumenbeet“, sondern auch gleich noch zwei Essensgutscheine in den Lieblingsgasthäusern seines Urlaubsorts, die er dann absolut entspannt mit seiner Frau genießen kann. L.M.