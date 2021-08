Bereich ist ab heute gesperrt

Seckach. Die Arbeiten am Kanal im Bereich der Einmündung der Hinteren Gasse in die Eicholzheimer Straße beginnen am Montag, 16. August, Deshalb muss dieser Bereich inklusive der Einmündung von der Hinteren Gasse komplett gesperrt werden.

Hintere Gasse wird Sackgasse

Dies bedeutet, dass die bisherige Einbahnstraßenregelung für die Hintere Gasse und die Römerstraße aufgehoben wird und die Hintere Gasse bis auf Weiteres zur Sackgasse wird (Aus- und Einfahrt nur in/ aus Richtung Bahnhofstraße möglich). Die Römerstraße steht für den Verkehr der Anwohner des Bereichs obere Eicholzheimer Straße, Am Schefflenzer Weg, Rosenstraße, Lilienstraße und Veilchenweg in beiden Richtungen zur Verfügung. Der überörtliche Verkehr von Großeicholzheim und Schefflenz wird über Buchen und Adelsheim umgeleitet.