Der Tanz in den Mai dauert normalerweise bis spät in die Nacht und soll die bösen Geister der Hexennacht, auch Walpurgisnacht genannt, vertreiben. Doch auch in diesem Jahr verhindert die Corona-Pandemie diese schöne Tradition. Aber der Musikverein Seckach war kreativ und setzte seinen sonntäglichen Balkonkonzerten noch ein Spezielles als Ersatz zum „Tanz in den Maien“ hinzu.

Mit dem

...