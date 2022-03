Auf Erhard Saffrich folgt Nico Grözinger

Großeicholzheim. Im Gasthaus „Löwen“ trafen sich Mitglieder und Gäste der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr, um im Rahmen der Jahreshauptversammlung gemeinsam Resümee zu ziehen.

In seinem Tätigkeitsbericht erinnerte Abteilungskommandant Erhard Saffrich an die Einsätze und Aktivitäten der beiden vergangenen Jahre. So hatte man 2020 19 Einsätze mit einem Mittelbrand, vier technische Hilfeleistungen, drei Einsätze mit Menschenrettung, eine Tierrettung und zehn sonstige Einsätze zu meistern. Hinzu kamen die Ausschankübernahme bei der Prunksitzung und der Fahrdienst zum Gottesdienst am „Hohen Kreuz“. Auch wurde 2020 weitere Kleidung beschafft und Weiter- sowie Ausbildungen besucht. Jason Schulz absolvierte in Buchen die Grundausbildung und Roland Bangert sowie Mike Eberle nahmen an einer Fortbildung für Führungskräfte teil.

Im vergangenen Jahr verzeichnete man 18 Einsätze, darunter zwei Klein- und einen Großbrand, fünf technische Hilfeleistungen, eine Menschenrettung, fünf Einsätze wegen Unwetters und vier sonstige Einsätze. Traditionell begleitete man den Martinsumzug und übernahm wieder den Fahrdienst zum „Hohen Kreuz“. Angeschafft und selbst finanziert wurde ein Tablet. Die Sprechfunkerlizenz erwarb Jason Schulz, Miriam Trnka besuchte den Atemschutzgeräteträger Lehrgang in Buchen und Arthur Landis sowie Alex Mertin nahmen an der Grundausbildung mit Sprechfunker in Mosbach teil.

Bedingt durch den Ausfall zahlreicher Veranstaltungen und Übungen infolge Corona fielen die Berichte von Schriftführer Mike Eberle und Jugendleiterin Miriam Trnka etwas zügiger aus als sonst. Die Abteilungswehr besteht aktuell aus sieben Jugendlichen, 26 Aktiven, fünf Mitgliedern der Alterswehr.

Kassenwart Florian Schmitt berichtete über einen zufriedenstellenden Kassenstand. Da die Kassenprüfer Thomas Sommer und Jens Eberle keine Beanstandungen hatten, erteilten die Mitglieder der gesamten Abteilungsführung einstimmig Entlastung.

Nach der Übernahme von Nancy Thoma und Jason Schulz von der Jugend- in die Einsatzabteilung und diversen Beförderungen brachten die anschließenden Neuwahlen zur Abteilungsführung unter der Leitung von Bürgermeister Thomas Ludwig folgendes einstimmiges Ergebnis: Abteilungskommandant Nico Grözinger, stellvertretender Abteilungsleiter Florian Schmitt, Schriftführer Mike Eberle und Kassenwart Julian Rapp.

Als Nachfolger von Erhard Saffrich dankte der neue Abteilungskommandant Nico Grözinger seinem Vorgänger im Namen der gesamten Abteilungswehr für die jahrelange kameradschaftliche und gute Führung.

In den Grußworten der Gäste wurde die Wertschätzung der Feuerwehrarbeit in Großeicholzheim gewürdigt, das langjährige Engagement des auf eigenen Wunsch in die Abteilung zurücktretenden Erhard Saffrich gewürdigt, die Einsatzbereitschaft hervorgehoben und die gute Zusammenarbeit aller örtlich Beteiligten gelobt.

Nach zweimaliger Verschiebung des geplanten Jubiläumsfestes zum 100-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Großeicholzheim hatte der Abteilungsausschuss beschlossen, dieses nicht nachzuholen.

Als anstehende Termine wurden genannt: 30. April Maibaum stellen, 14. Mai Jahreshauptversammlung der Gesamtwehr, 15. Mai Tag der Ehrungen, 26./27. November Weihnachtsmarkt und 10. Dezember Weihnachtsfeier. L.M.