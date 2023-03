Auf ein Jahr voller Herausforderungen zurückgeblickt

Seckach. Auf ein Jahr voller Herausforderungen blickte die Abteilungswehr Seckach im Feuerwehrgerätehaus zurück.

Nach Begrüßung und dem Gedenken an die Verstorbenen ging Abteilungskommandant Steffen Wallisch auf ein fast normales Berichtsjahr ein – mit 24 Übungsabenden, davon nur vier online mit aktuellen Themen wie Systemtrenner, Elektrofahrzeuge oder PSA. In Präsenz wurden praktische Themen wie Fenster- und Türöffnung, Saugleitung oder Rettungssatz durchgeführt. Vor allem in Richtung der acht Mitglieder, die an keinem Übungsabend dabei waren, betonte Wallisch, wie wichtig die regelmäßigen Übungen für den bestmöglichen und sicheren Einsatz sind.

Im Berichtsjahr 2022 hatte die Abteilung Seckach 17 Einsätze zu verzeichnen, die sich in zwei Mittelbrände, sechs technische Hilfeleistungen – davon zwei mit Menschenrettung, drei Hochwasser/Unwetter-Einsätze, eine Brandmeldeanlage sowie fünf sonstige Einsätze aufteilten, außerdem wurden drei Sitzungen des Abteilungsausschusses abgehalten.

Der Statistik war zu entnehmen, dass die Feuerwehrabteilung Seckach aktuell von 37 Mitgliedern der Einsatzabteilung, 22 Angehörigen der Jugendwehr und vier Kameraden der Alterswehr getragen wird.

Stolz war man auf zahlreiche Aus- und Weiterbildungen. So von Silas Bucher, Robin Dietl und Tim Köpfle Truppmann 1 mit Sprechfunk, Stefan Alter für Arbeiten mit Motorsägen, Kristian Antunovic an Online-Seminaren für Feuerwehrangehörige in Sonderfunktion an der Landesfeuerwehrschule zu den Themen „Aktuelles aus dem Feuerwehrwesen und Einsatztaktik“ und in Präsenz „Praxistraining E-Mobilität und die Feuerwehr“ und das Seminar „Türöffnung“ sowie an der Führungskräfte-Fortbildung. Steffen Wallisch nahm an Online-Lehrgängen für Feuerwehrangehörige in Sonderfunktion an der Landesfeuerwehrschule teil zu den Themen „Umgang mit Sonderlagen, Einsatztaktik und Führungskompetenz“, und in Präsenz „Türöffnung“ und der Führungskräfte-Fortbildung wie Bernhard Korger, Andreas Metz und Martin Schmitt.

Weiter erfuhr man vom Maibaumfest auf dem Rathausvorplatz, dem Besuch des Feuerwehrfestes in Limbach, dem Familientag/Ehrungstag der Gesamtwehr in Großeicholzheim sowie der Absicherung/Begleitung der St.-Martins Umzüge in Seckach und im Kinder- und Jugenddorf Klinge, von der Altpapiersammlung sowie 2 Altschrottsammlungen.

Jugendsprecher Lukas Zimmermann berichtete von 31 Treffen mit Übungsstunden in Feuerwehrtätigkeiten, Spielen und Förderung der Kameradschaft. Außerdem habe die Jugend am Kreisjugendzeltlager in Auerbach und an der Freizeit in Bödigheim, bei der Altpapiersammlung und der Sicherung des Martinsumzugs und der Baumpflanzaktion mit dem Förster teilgenommen. Geplant sind die Teilnahme am Kreisjugendzeltlager, die Durchführung eines eigenen Zeltlagers sowie der Besuch bei der Berufsfeuerwehr in Heidelberg.

Zu dem positiven Kassenbericht von Kassier Arthur Palmer hatten die Kassenprüfer Timo Schmitt und Martin Aumüller, die auch für das Folgejahr bestimmt wurden, ausschließlich lobende Worte, worauf die Entlastung der Feuerwehrführung auf Antrag von Bürgermeister Ludwig einstimmig erfolgte. Feuerwehrkommandant Roland Bangert freute sich über die Beförderung von Silas Bucher, Robin Dietl und Tim Köpfle zu Feuerwehrmännern und die Aufnahme von Jan Eppel, Tobias Keller, Tobias Köpfle, Tom Ühlein und Marc Wallisch per Handschlag in die Einsatzabteilung sowie von Bernhard Korger, der der Wehr seit 1974 überaus aktiv zur Verfügung stand, mit einem Präsent in die Alterswehr.

Unter der Wahlleitung von Bürgermeister Thomas Ludwig erfolgte folgendes überwiegend einstimmiges Ergebnis: Abteilungskommandant Steffen Wallisch, 1. Stellvertreter Abteilungskommandanten Andreas Metz, 2. Stellvertreter Abteilungskommandanten Kristian Antunovic. Abteilungsausschuss Daniel Thomaier, Claudia Bucher und Andreas Metz, Kassier Arthur Palmer, Schriftführerin Claudia Bucher, Jugendgruppenleiter Stefan Alter, stellvertretender Jugendgruppenleiter Bernhard Korger.

Dank für den wertvollen Ehrenamtlichen Dienst am Nächsten, Hochachtung für die zügigen und erfolgreichen Neuwahlen und Wertschätzung für die Würdigung der langjährig aktiven Floriansjünger bestimmten die Ausführungen der Grußwortredner bevor Steffen Wallisch mit einem Ausblick die harmonisch verlaufene Jahreshauptversammlung schloss. L.M.