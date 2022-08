Angenehmes Klima durch Holzbauweise

Klinge. „Das Kinder- und Jugenddorf ist ein Ort der Geborgenheit und des Schutzes. Das verspürt man sofort, wenn man das Gelände betritt und mit den netten Mitarbeitenden und Kindern in Kontakt tritt“, resümierte der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Peter Hauk, MdL, bei seinem Besuch in der Klinge.

Gemeinsam mit Klinge-Vorstand Dr. Christoph Klotz, Bürgermeister der Gemeinde Seckach Thomas Ludwig, Architektin der Neubauten Dea Ecker sowie einigen Mitarbeitern aus den jeweiligen Kinderdorfhäusern verschaffte sich der Minister einen Überblick vom Wohnkonzept im Holzneubau.

Architektin Dea Ecker gab einige Erläuterungen zum Baustil und zur Praktikabilität der Gebäude, wovon sich Hauk beeindruckt zeigte. „Das Bauen mit Holz ermöglicht ein angenehmes Wohnklima, das merkt man auch im Klingeneubau. Dieser Ort ist in mehrerlei Hinsicht nachhaltig. Er bietet den Kindern eine sichere Heimat, sieht gut aus, speichert Kohlenstoff und ist effizient durch ein beispielhaftes und natürliches Lüftungskonzept“, befindet Peter Hauk.

Vorstand Dr. Klotz gab beim Rundgang durch die Einrichtung einige Erläuterungen. Gerade zum pädagogischen Konzept, aber auch zu den Erfahrungen aus dem ersten Jahr nach dem Bezug. „Wir sind in diesem tollen Gebäude angekommen. Die Atmosphäre ist toll und die besondere Lebensgemeinschaft eines Kinderdorfhauses in dem durchdachten Raumkonzept angenehm auszuleben“, so Klotz.

Probleme besprochen

Bürgermeister Thomas Ludwig zeigte sich ebenfalls angetan von dem Holzbau, den er durch einige Besuche bereits kannte: „Zu diesem Gebäude kann man nur beglückwünschen.“ Bei einem anschließenden Gespräch schilderte Vorstand Dr. Klotz Minister Peter Hauk einige Gedanken und Probleme, die momentan die Einrichtungsleitung beschäftigen. Zum einen das Thema Fachkräftemangel, zum anderen die Ausbildung von Nachwuchspersonal. „Dass der Arbeitsmarkt pädagogischer Fachkräfte angespannt ist, ist allseits bekannt. Entsprechend schwer ist es für uns, hier neue Mitarbeiter zu gewinnen. Im Bereich Ausbildung ist die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen bei uns seit Jahren jedoch erfreulich hoch. Wir könnten und würden gerne mehr ausbilden, dürfen aber nicht. Leider müssen wir jedes Jahr ausbildungsinteressierten jungen Menschen absagen, da unser vorgegebener Fachkraftschlüssel dies nicht zulässt“, so Dr. Klotz.

Minister Hauk und Bürgermeister Ludwig sicherten daraufhin Ihre Unterstützung auf Landesebene zu, ist es doch nachvollziehbar, dass der Bedarf an jungen, gut ausgebildeten Mitarbeitern in diesem Bereich hoch und sozial sehr wichtig ist.

Das Kinder- und Jugenddorf sei schließlich nicht nur ein bedeutender und qualifizierter Arbeitgeber, sondern könne durchaus auch den Spaß am Erzieherberuf vermitteln und langfristig durch Ausbildung von Nachwuchskräften die allgemeine Not auf dem Arbeitsmarkt lindern. pm