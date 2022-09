„Alle Neune“ bei Ferienprogramm

Seckach. „Alle Neune“ und begeistertes Lachen war beim Fun-Kegeln des Schlotfeger-Programms bei den Ferientagen sehr oft zu hören.

Nachdem sich die elf Ferienkinder in der Tischtennishalle des SV Seckach mit diversen Spielen, darunter das sogenannte Luftballon-kaputt-mach-Spiel, warm gemacht hatten, versuchte sich die sportliche Gruppe in etlichen Übungsdurchgängen in der vereinseigenen Kegelbahn unter Leitung von Christian Buding, Valentin Balagula und Stefanie Denninger. Dabei lernten sie in wechselnden Teams Tempo mit dem schnellsten Wurf, aber auch Präzision beim Abräumen. Wie gut dieses Training war, zeigte sich in den anschließenden Spielen, die ebenfalls in wechselnden Besetzungen bei Bingo, Grand Prix, Bowling, Abräumen und vielem mehr durchgeführt wurden. L.M.