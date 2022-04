„Alle freuen sich, wieder Gemeinschaft zu erleben“

Großeicholzheim/Rittersbach. „Die Corona-Einschränkungen sind rückläufig“, was Pfarrer Ingolf Stromberger und den Ältestenrat der evangelischen Kirchengemeinde Großeicholzheim/Rittersbach veranlasste, eine Gemeindeversammlung in der evangelischen Kirche Großeicholzheim einzuberufen. Ziel war es, die Gemeindeglieder nach zwei Jahren endlich mal wieder aktuell zu informieren und auch deren Meinungen zu hören.

Unter Vorsitz von Otto Martin und seinem Stellvertreter Karl-Heinz Vogt betrachtete Pfarrer Stromberger diese ungewöhnliche und auch schmerzhafte Zeit der Einschränkungen durchaus auch positiv durch die gestärkte digitale Entwicklung. Die anfänglich holprigen Livestreams der Gottesdienste seien inzwischen bei Jung und Alt beliebt, vor allem die besonderen Aktionen an Ostern und Weihnachten. Das Interesse und auch die Bewerbung seien durch die sozialen Medien einfach, breitgefächert und schnell zu veröffentlichen. Selbst Senioren seien vom Videotelefon begeistert, und Taufen wie Konfirmationen am Hohen Kreuz hätten neue Möglichkeiten eröffnet. Dennoch sei man froh, wenn man wieder Gemeinschaft leben könne.

Klaus Rinklin stellte den derzeit in Planung befindlichen Strukturprozess vor, der dem geschätzten rund 50-prozentigen Mitgliederverlust bis 2060 geschuldet ist und zwangsläufig Einsparungen in Personal und Gebäudekosten von 30 Prozent zum Ziel hat.

Begonnen habe dieser Prozess 2014 mit einer großen Inventur aller Kirchengemeinden, bei der festgestellt wurde, dass das alte Gemeindehaus nicht nur über 100 Quadratmeter zu groß, energetisch unsinnig und nicht behindertengerecht ist.

Insgesamt sollen bis 2032 die regional 17 Pfarrstellen auf zwölf reduziert werden, bei Gebäuden will man das sogenannte Ampel-Prinzip einführen. Dabei zahlt es sich für Großeicholzheim/Rittersbach aus, dass die Kirche in Rittersbach eine sogenannte Baulastkirche, die in Großeicholzheim von zentraler Bedeutung und das Gemeindehaus neu sind.

Ein Segen von Anfang an

Überhaupt ist dieser Neubau laut Ältestenvorsitzenden Tina Bischof ein Segen von Anfang an. Die Entscheidung, das alte Gebäude in Eigenleistung zu entkernen und dann abreißen zu lassen, war genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen, ebenso wie die Möglichkeit der Leader-Förderung in Höhe von 275 000 Euro, der sich der Oberkirchenrat mit weiteren 350 000 Euro anschloss. Die restliche Fehlsumme verdankt man vielen großzügigen Spendern und der unglaublich schnelle Baufortschritt sei ein Verdienst vieler engagierter und handwerklich begabter Gemeindeglieder sowie großzügiger Geld- und Materialsponsoren.

Wie Tina Bischof weiter informierte, will man bis Ende Juni komplett fertig sein und im September die Einweihung feiern. Ingolf Stromberger ging anschließend noch auf ein neues Gottesdienst-Konzept ein, das ergänzend zum sonntäglichen Morgengottesdienst angeboten werden soll. Seit etwa zehn Jahren hat ein Team mit besonderen Abendgottesdiensten begonnen, die inzwischen von allen Generationen gut angenommen werden. Da diese Gottesdienste aber viel aufwändiger in der Vorbereitung sind, werden sie künftig alle sechs Wochen Solo-Charakter haben und auf keinen Fall werden sie den traditionellen Gottesdienst am Sonntagmorgen „vertreiben“.

Holzwurm im Dachstuhl

Eine schlechte Nachricht hatte der Pfarrer noch zur Kirche selbst, die im Dachstuhl den Holzwurm beherbergt und beim Turm mit morschen Balken zu kämpfen hat, was man nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfe. Zu diesen Problemen laufen derzeit die Kostenfeststellungen als Grundlage für die weiteren Entscheidungen.

In einem Ausblick lud Pfarrer Stromberger abschließend zum Gottesdienst am Hohen Kreuz am 22. Mai und zu bald wieder stattfindenden Männervespern ein, bevor er die Versammlung mit einem Segensgebet schloss. L.M.