Seckach. Neben der Aktion „Spenden statt schenken“ bietet der Förderkreis „Leben braucht Wasser“ auch in diesem Jahr wieder die beliebten Ein-Euro-Spendenlose an. Erhältlich sind sie in Seckach bei Nahkauf Familie Hovemann, dem Förderkreis „Leben braucht Wasser“ im Finkenweg 4 sowie bei Hairstyle Prestige, außerdem in Osterburken bei Hofmann’s Metzgerei und in der Betriebskantine von P&G in Walldürn. Und an jedem Adventssonntag werden Hauptgewinne gezogen. Am 1. Advent war dies die Losnummer 20164, die einen Braun Epilierer gewonnen hat.

Die Gewinne der folgenden Losnummern können auf der Homepage (info@lebenbrauchtwasser-ev.de) ausgelesen werden: 20008, 20084, 20119, 20134, 20150, 20163, 20169, 20208, 20215, 20314, 20344, 20360, 20431, 20493, 20513, 20528, 20633, 20899, 20915, 21159, 21209, 21393, 21404, 21450, 21609, 21635, 21697, 21711, 21846, 21887, 21994, 22039, 22074, 22154, 22219, 22226, 22431, 22537, 22609, 22626, 22748, 22796,22861, 22972, 23054, 23090, 23163,23198, 23252, 23306, 23467, 23537, 23620, 23782, 23840, 23890, 23945. Die Preise können nach Absprache mit Bernhard Heilig, Telefon 06292/1515, bei ihm in Seckach abgeholt werden. L.M.