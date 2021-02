Seckach/Neckar-Odenwald. Mit wenigen Ausnahmen finden die Altpapiersammlungen durch Vereine im März wieder als Straßensammlung statt, das heißt das Altpapier wird am Haus abgeholt. Lediglich in Seckach und Auerbach finden nochmal Bringaktionen statt.

In Seckach gelten für die sammelnden Feuerwehren besondere Einsatzregelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, weshalb dort bis auf Weiteres nur über Bringaktionen gesammelt werden kann. Das Altpapier kann bei der Bringaktion jeweils samstags bis 17 Uhr an die entsprechenden Sammelstellen gebracht werden, dort stehen mehrere große Sammelcontainer bereit. Es findet keine Leerung möglicher vorhandener Altpapier-Tonnen am Haus statt. Daher sollte zweckmäßigerweise das Altpapier für die Bringaktion in Kartons oder Bündeln gesammelt werden. Der Erlös der Altpapiersammlung kommt auch bei der Bringaktion dem beteiligten Verein zugute.

Das Papier soll in die Container eingeworfen und nicht neben diese gestellt werden. Außerdem dürfen dort keine sonstigen Abfälle oder Unrat entsorgt werden. Bei Anlieferung sind die geltenden Schutzmaßnahmen vor Ansteckung mit dem Corona-Virus einzuhalten: Eine Maske ist zu tragen. Die üblichen Sicherheitsabstände von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen sind einzuhalten. Außerdem ist darauf zu achten, dass es an den Sammelplätzen zu keinen Ansammlungen kommt. Sollten sich bereits Personen aus zwei Hausständen an den Sammelplätzen aufhalten, ist im eigenen Fahrzeug so lange zu warten, bis mindestens eines der vorher anwesenden Fahrzeuge wieder weggefahren ist.