Ab Dienstag geänderte Umleitung

Seckach. Ab Dienstag, 2. November, werden in Seckach die Einmündungen der „Römerstaße“ und „Am Schefflenzer Weg“ für das Verlegen von Telekom-, Stromkabel- und Glasfaserleerrohren aufgegraben. Deshalb muss die Verkehrsführung erneut der Baustelle angepasst werden.

Der Verkehr aus Richtung Schefflenz wird über einen Feldweg zur Waidachshofer Straße nach Seckach geleitet. Der Feldweg darf dabei nur in Fahrtrichtung Seckach befahren werden. Der Verkehr von Großeicholzheim muss über Kleineicholzheim oder Schefflenz nach Seckach fahren. Der Verkehr nach Großeicholzheim erfolgt über die Eicholzheimer Straße im Bereich zwischen der „Römerstraße“ und der Straße „Am Schefflenzer Weg“ ebenfalls nur einspurig in Fahrtrichtung Großeicholzheim. Alle Fahrzeuge, die in Richtung Schefflenz fahren wollen, müssen über Großeicholzheim fahren. Diese Verkehrsführung dauert bis zum 19. November.

Wie die Gemeinde mitteilt, „sind diese Umleitungen für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen nicht geeignet. Diese müssen weiterhin die ausgeschilderte Umleitung über Adelsheim bzw. Buchen benutzen.“